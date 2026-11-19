Periodistas y camarógrafos sufrieron agresiones y amenazas en José C. Paz mientras cubrían una estafa escolar. El incidente reveló la tensión entre vecinos y medios de comunicación en el partido bonaerense.

Un grupo de vecinos protagonizó un violento episodio de hostigamiento contra miembros de la prensa en la vía pública del partido bonaerense de José C. Paz. La confrontación se desató durante la cobertura periodística de una denuncia por una supuesta estafa escolar, generando momentos de extrema tensión física y verbal.

Detalles de la agresión a la prensa

La secuencia de hechos muestra cómo varios jóvenes avanzaron de manera intimidante hacia el equipo de trabajo que se encontraba en el lugar. Uno de los individuos llegó a sustraer la mochila de transmisión satelital del equipo, lo que desencadenó una confrontación directa con los trabajadores de medios.

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El agresor, identificado en los testimonios como alguien enfurecido, se llevó el equipamiento mientras lanzaba insultos. En medio del altercado, se escuchó una exclamación ofensiva dirigida a los periodistas, acusándolos de ser ignorantes respecto a la situación real del barrio. Esta acción fue detenida temporalmente cuando una mujer intervino para gestionar la devolución de la mochila.

Posiciones de los vecinos involucrados

Ángel de Brito, representante de una de las emisoras afectadas, negó haber tenido conflictos previos con Paredes, quien parecía ser el foco de la ira local. Sin embargo, la hostilidad no cesó tras la recuperación del equipo inicial. Otros miembros del grupo se abalanzaron sobre el camarógrafo con actitud desafiante, buscando iniciar una pelea física.

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Uno de los sujetos, vestido con una remera bordó, empujó reiteradamente al trabajador de prensa. Este individuo repetía provocaciones verbales para incentivar la respuesta violenta, mientras sus acompañantes sumaban insultos y lanzaban golpes contra la cámara de filmación. La violencia se centró en desahogar la frustración contra los medios, quienes no estaban filmando activamente en esos momentos específicos.

Impacto en la cobertura y seguridad

La situación obligó a los cronistas y técnicos a retroceder por una calle de tierra para resguardar su integridad física y el resto del equipamiento. A pesar de la retirada, los agresores continuaron gritando y amedrentando a distancia, manteniendo una presión constante sobre el grupo de prensa.

La cronista del móvil explicó que la reacción violenta estuvo motivada por la exposición mediática de una denuncia contra una mujer del barrio. Esta mujer es acusada de haberse quedado con el dinero recaudado por los alumnos de un curso escolar. El individuo que sustrajo la mochila manifestó estar enfurecido por la situación que atraviesa su vecina señalada por la estafa.

Consecuencias y próximo paso legal

El incidente subraya los riesgos que enfrentan los trabajadores de la prensa al informar sobre conflictos vecinales sensibles. La interacción entre la justicia local, las denuncias de fraude educativo y la libertad de información quedó marcada por la violencia física.

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Las autoridades competentes deberán investigar la responsabilidad penal de los agresores identificables. La prensa local ha solicitado garantías de seguridad para continuar cubriendo este tipo de noticias sin temor a represalias físicas o coacciones. El caso quedará registrado como un ejemplo de cómo la indignación ciudadana puede derivar en crímenes contra la libertad de expresión.