AgonProp lanza plataforma gratuita para inmobiliarias con IA y planea expansión internacional 2027

AgonProp, una start‑up argentina, ofrece una plataforma de gestión inmobiliaria gratuita hasta noviembre y planes asequibles para nuevos negocios. La herramienta incorpora IA, tasador y API, con expansión prevista a la región en 2027.

AgonProp, una empresa nacida en Villa General Belgrano, de la zona del Pampa, presenta una plataforma de gestión inmobiliaria que pretende optimizar el tiempo de las agencias y hacer su trabajo más eficiente mediante la tecnología. La iniciativa se refleja en una oferta gratuita para los usuarios hasta fines de noviembre de este año, con planes asequibles que se lanzarán en diciembre para inmobiliarias nuevas o medianas.

Revolución en el flujo de trabajo de las inmobiliarias

La solución propuesta permite a las agencias importar todas sus propiedades automáticamente desde sus sitios tradicionales mediante enlaces URL. El sistema de inteligencia artificial descarga las fotos, optimiza las descripciones y gestiona los datos, siempre bajo revisión humana. De esta forma, se ahorra tiempo en la publicación y administración de inmuebles.

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AgonProp también incluye un tasador de inmuebles que, mediante la comparación de propiedades de la zona y el análisis de imágenes y materiales, ofrece evaluaciones en un rango de costo aproximado a los 30 dólares, por debajo de la media del mercado. El tasador es un servicio de pago que se integra de manera sencilla con la plataforma.

Modelo de negocio y expansión en la región

La plataforma cuenta con 45 inmobiliarias registradas y más de dos mil inmuebles. El objetivo inmediato es llegar a mil inmobiliarias integradas antes de la segunda mitad de 2027, momento en el que se planifica la apertura de la propuesta a otros países del cono sur.

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Para impulsar ese crecimiento, AgonProp ha añadido una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) y el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Con esta arquitectura, las inmobiliarias podrán gestionar visitas, recordatorios y toda su operación a través de la IA sin abandonar su flujo de trabajo.

Superando resistencias y ofreciendo valor añadido

El cofundador de la plataforma destaca que muchas agencias consideran su herramienta como más una