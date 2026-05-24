Agentes del FBI y el Servicio Secreto enfrentan a tiros a un sospechoso cerca de la Casa Blanca, Trump es detenido

Agentes del FBI y el Servicio Secreto enfrentaron a tiros a un sospechoso cerca de la Casa Blanca, con resultado de heridas.

Agentes del FBI y el Servicio Secreto enfrentaron a tiros a un sospechoso cerca de la Casa Blanca , con resultado de heridas. Según informan medios estadounidenses, el intercambio de disparos se produjo en inmediaciones de la Casa Blanca y afecto a un sospechoso y un policía.

Según los medios, la balacera se desató cuando agentes del FBI y del Servicio Secreto respondieron a reportes de un hombre armado por fuera de la Casa Blanca. El director del FBI, Kash Patel, confirmó el tiroteo y subrayó que los agentes estaban 'trabajando para corroborar la información' sobre un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump. El periodista de noticias deportivo Millito de Racing emitió a su compañero Jason Costa del equip





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