Agenda Legislativa Argentina: Presupuesto 2027 y SUSO de las PASO en el centro del debate

El gobierno prioriza la media sanción del Presupuesto 2027 y la ley de suspensión de las PASO en una sesión clave, mientras Patricia Bullrich impulsa la Ley de Discapacidad con apoyo del PRO.

El calendario legislativo de Argentina enfrenta un período crítico en los próximos quince días, tras la interrupción causada por las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la visita pastoral del papa León XIV a Buenos Aires. El gobierno oficialista, liderado por Javier Milei, busca avanzar urgentemente en la media sanción del Presupuesto 2027 y la Ley de Soberanía Alimentaria antes de finalizar el mes.

Presupuesto 2027 y Suspensión de las PASO

La sesión del miércoles de esta semana es fundamental para determinar si el oficialismo logra alcanzar los votos necesarios para la aprobación de sus dos proyectos estrella. Originalmente, el Presupuesto 2027 estuvo incluido en esta jornada, pero las dificultades para consolidar el apoyo de las provincias y los bloques legislativos aliados han generado una incertidumbre significativa sobre su destino final.

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El diputado nacional Santilli mantiene la expectativa de que el Presupuesto sea aprobado, aunque reconoce que la negociación con los gobernadores requiere tiempo y concesiones específicas. Sin embargo, la Ley de Soberanía Alimentaria, que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y busca eliminar la inflación de manera estructural, se perfila como el proyecto con mayor probabilidad de ser votado en la Cámara de Diputados.

Paralelamente, la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se ha convertido en una prioridad estratégica para el oficialismo. Martín Menem, ministro de Gobierno, ha indicado que la media sanción en el Senado debería lograrse en los próximos días, presionando a los sectores opositores para que no bloqueen este cambio en el sistema electoral.

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La Posición de Patricia Bullrich y el PRO

Patricia Bullrich, liderando una estrategia de distancia respecto al gobierno nacional, ha anunciado que la Cámara Baja está lista para votar la Ley de Discapacidad, cuya sesión está programada para el jueves. Esta decisión representa un movimiento político calculado que aprovecha el consenso moral que rodea la temática, diferenciándose de las controversias políticas que rodean al Presupuesto y a la reforma electoral.

El entorno de Bullrich ha expresado desconfianza hacia las garantías ofrecidas por el oficialismo para la suspensión de las PASO, argumentando que no cuentan con los votos suficientes en el Senado para asegurar el trámite rápido. Esta postura contrasta con la visión del gobierno, que confía en que el apoyo de aliados clave podrá materializarse antes de que termine la legislatura ordinaria.

El Partido Republikano, a través de su líder, ha adoptado una postura que busca mantener la independencia operativa mientras colabora en temas específicos como la discapacidad. Esta dinámica refleja una alianza táctica que podría tensarse si el gobierno intenta forzar votaciones que afecten directamente los intereses electorales del PRO en las provincias.

Negociaciones con Gobernadores y Argentina Federal

La negociación con los gobernadores sigue siendo el punto más delicado para la aprobación del Presupuesto 2027. El bloque Argentina Federal, encabezado por Oscar Herrera Ahuad, ha exigido cambios concretos en la distribución de recursos, específicamente solicitando el recorte de fondos reservados de la SIDE y el aumento de partidas para Ciencia y Tecnología.

Herrera Ahuad ha señalado que la propuesta actual destina apenas el 0,178 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) a ciencia, muy por debajo del 0,59 por ciento establecido por ley para 2027. Este desbalance es una de las principales barreras para obtener los nueve votos del bloque, que son esenciales para la mayoría necesaria en el Congreso.

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Las conversaciones se intensificarán durante la semana, con reuniones clave en Salta y otras provincias para asegurar el compromiso de los mandatarios provinciales. Los gobernadores han aprendido a vincular explícitamente su apoyo legislativo con beneficios presupuestarios tangibles, dejando de lado las promesas verbales.

Contexto Judicial y Vencimiento de la Legislatura

El período ordinario de sesiones finaliza el 30 de noviembre, pero las comisiones tienen hasta el 20 para dictaminar los proyectos. Este límite de tiempo refuerza la dependencia del gobierno de sus aliados, ya que cualquier retraso en las comisiones podría impedir que los temas lleguen a sesión plenaria antes del cierre del año legislativo.

El Senado tiene agendadas dos instancias, el 17 y el 18 de noviembre, para evaluar los pliegos de 60 postulantes a cargos judiciales federales. Estos nombramientos son una moneda de cambio importante en las negociaciones con los gobernadores y los partidos provinciales, especialmente en provincias con competencia electoral activa.

La tregua política provocada por la visita del papa León XIV ha terminado, dando paso a una intensidad legislativa sin precedentes. El gobierno debe navegar entre las demandas de sus aliados, la resistencia de la oposición y los plazos insoslayables del calendario constitucional para evitar una paralización institucional al cierre del año.