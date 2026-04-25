Agenda Deportiva Completa: Sábado 25 de Abril de 2026

Calendario detallado de los eventos deportivos programados para el sábado 25 de abril de 2026, incluyendo fútbol, tenis, rugby y baloncesto, con información sobre los canales de transmisión.

La programación deportiva para el sábado 25 de abril de 2026 ofrece una amplia variedad de opciones para los aficionados, abarcando desde el fútbol de élite hasta emocionantes torneos de tenis, rugby y baloncesto.

El día comenzará temprano con partidos de la Premier League inglesa, transmitidos a través de ESPN y Disney+, donde se enfrentarán Fulham contra Aston Villa, Liverpool contra Crystal Palace, West Ham United contra Everton y Wolverhampton contra Tottenham Hotspur. La jornada futbolística continuará con la Liga de España, con encuentros como Alavés contra Mallorca y el atractivo duelo entre Getafe y Barcelona, también disponibles en ESPN y Disney+.

Más tarde, la atención se centrará en el Atlético de Madrid y su partido contra el Athletic Bilbao, transmitido por DSports. La Serie A italiana también tendrá su espacio, con partidos como Parma contra Pisa y Bologna contra Roma, disponibles en Disney+ y ESPN 4 respectivamente. La Ligue 1 francesa ofrecerá dos encuentros interesantes: Lyon contra Auxerre y Angers contra el poderoso PSG, ambos transmitidos por Disney+ y ESPN 2.

La Bundesliga alemana completará la oferta futbolística con varios partidos simultáneos, incluyendo Augsburg contra Eintracht Frankfurt, Köln contra Bayer Leverkusen, Heidenheim 1846 contra St. Pauli, Wolfsburg contra Borussia Moenchengladbach y Mainz 05 contra Bayern München, todos disponibles en Disney+ y ESPN 2. Además del fútbol, los amantes del tenis podrán disfrutar del Master 1000 de Madrid, con la segunda ronda en curso, destacando el enfrentamiento entre Mariano Navone y Alexander Zverev, transmitido por ESPN 2 y Disney+.

El rugby también tendrá una presencia importante, con partidos del Top 14 de Francia, incluyendo Stade Français contra Paloise, y de la Premiership inglesa, con Saracens contra Leicester Tigers y Northampton Saints contra Bath Rugby, todos disponibles en Disney+ y ESPN 4. Para los seguidores del rugby local, el Top 14 de URBA ofrecerá una serie de partidos simultáneos, incluyendo SIC contra Hindú, Belgrano contra La Plata, CUBA contra Rosario, CASI contra Los Tilos, Alumni contra Los Matreros, Buenos Aires contra Regatas Bella Vista y Newman contra Champagnat, todos transmitidos por Disney+ y ESPN 4.

La oferta deportiva se complementa con partidos de baloncesto, incluyendo la Liga ACB con el encuentro entre Baskonia y Barcelona, transmitido por Fox Sports 2, y la Liga Nacional con el partido entre Boca Juniors y San Martín (Corrientes), el primer encuentro de su serie de playoffs, transmitido por TyC Sports. Finalmente, la noche del sábado estará dedicada a los Playoffs de la NBA, con dos emocionantes partidos programados.

El primero, Detroit Pistons contra Orlando Magic, correspondiente al juego 3, será transmitido por TNT Sports Premium. El segundo, y quizás el más esperado, enfrentará a Minnesota Timberwolves contra Denver Nuggets, en el capítulo 4, transmitido por ESPN 2 y Disney+. Esta completa programación deportiva garantiza entretenimiento para todos los gustos, con una amplia cobertura de los eventos más importantes a nivel mundial y local.

Los aficionados podrán seguir a sus equipos y atletas favoritos a través de una variedad de canales, incluyendo ESPN, Disney+, TNT Sports Premium, Apple TV, DSports, Fox Sports 2 y TyC Sports. La diversidad de opciones asegura que haya algo para cada espectador, desde los apasionados del fútbol europeo hasta los seguidores del baloncesto americano, pasando por los entusiastas del tenis y el rugby.

La transmisión de múltiples partidos simultáneamente permite a los aficionados elegir los eventos que más les interesen y disfrutar de una jornada deportiva llena de emoción y competencia





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