Agenda Deportiva Completa: Domingo 26 de Abril de 2026

Consulta la programación detallada de los eventos deportivos del domingo 26 de abril de 2026, incluyendo Fórmula 1, Fútbol, Tenis, MotoGP, NBA, Rugby y más. Encuentra los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún momento.

La programación deportiva del domingo 26 de abril de 2026 se presenta cargada de emociones y competencias de alto nivel, abarcando una amplia gama de disciplinas para satisfacer a todos los aficionados.

Desde la velocidad y la precisión del automovilismo de Fórmula 1 hasta la pasión y la estrategia del fútbol, pasando por la intensidad del baloncesto de la NBA, la elegancia del tenis y la adrenalina del motociclismo MotoGP, este día promete ser un festín deportivo inigualable. Los canales ESPN, Disney+, TNT Sports y otros, ofrecerán una cobertura exhaustiva de estos eventos, permitiendo a los espectadores disfrutar de cada momento desde la comodidad de sus hogares.

El fútbol será uno de los protagonistas principales, con varios partidos del Torneo Apertura argentino en vivo. Los encuentros entre Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza, Newell’s Old Boys e Instituto, Belgrano y Gimnasia y Esgrima La Plata, y Atlético Tucumán y Banfield, prometen ser encuentros emocionantes y llenos de rivalidad.

Además, la Copa FA con el partido Chelsea vs. Leeds, la Liga de España con Osasuna vs. Sevilla y Villarreal vs. Celta de Vigo, la Serie A italiana con Fiorentina vs. Sassuolo, Genoa vs. Como, Torino vs. Inter y el clásico Milan vs. Juventus, la Ligue 1 francesa con Rennes vs. Nantes, Paris FC vs. Lille, Le Havre vs. Metz y Olympique Marseille vs. Nice, y el Brasileirão con Bragantino vs. Palmeiras y Mineiro vs. Flamengo, completan una oferta futbolística de primer nivel. La cobertura de estos partidos se extenderá a través de diferentes canales, incluyendo ESPN, Disney+, TNT Sports y Canal 116 (Flow).

Pero la acción no se detiene ahí. Los amantes del automovilismo podrán disfrutar del Road Show de la Fórmula 1 con Franco Colapinto en ESPN y Disney+. Los fanáticos del tenis tendrán la oportunidad de seguir la tercera rueda del Masters 1000 de Madrid en ESPN 4 y Disney+. La velocidad y la emoción de la MotoGP, Moto2 y Moto3 estarán presentes con el Gran Premio Estrella de Galicia en ESPN 2 y Disney+.

El baloncesto de la NBA también tendrá su espacio, con los partidos Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics y Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers, transmitidos por ESPN 3 y TNT Sports. Para los amantes del rugby, la Premiership con Gloucester Rugby vs. Exeter Chiefs, el Top 14 de Francia con Toulouse vs. Clermont y el Súper Rugby Américas con Cobras Brasil XV vs. Capibaras XV y Tarucas vs. Peñarol, ofrecerán una emocionante alternativa.

En resumen, el domingo 26 de abril de 2026 será un día inolvidable para los amantes del deporte, con una programación variada y emocionante que cubrirá todas las disciplinas y gustos





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