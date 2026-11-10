Agenda del Papa León XIV en Córdoba: Misa en Fadea y recorrido oficial

El Papa León XIV realiza una visita histórica a la Argentina este 10 de noviembre en Córdoba. Conoce la agenda completa, horarios de la misa en Fadea, el recorrido en papamóvil y las restricciones de tránsito vigentes.

El pontífice León XIV ha iniciado su visita oficial a la Argentina con una intensa jornada programada para este martes 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba. La agenda incluye una misa multitudinaria en el complejo industrial Fadea, un recorrido en papamóvil por las avenidas principales y encuentros religiosos en la Catedral, consolidando una jornada de alto impacto para la provincia.

Desarrollo de la Vigilia y Misa en Fadea

La actividad comenzó temprano en la madrugada, cuando pasadas las 4 de la mañana ya se registraban más de 200 mil personas en el predio de Fadea participando de una vigilia con presentaciones artísticas de diversos géneros. El ingreso de fieles se intensificó progresivamente desde las 4:30 y continuó de manera dinámica hasta el cierre de las puertas, desarrollándose sin mayores incidentes de seguridad.

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Durante la noche previa, el sistema de emergencias 107 tuvo que atender a un hombre que posteriormente falleció, un dato reportado por la fuente oficial La Voz que detalla el minuto a minuto de los sucesos en la provincia. Esta situación sanitaria se destaca dentro del contexto general de seguridad y logística que rodea la concentración masiva.

Itinerario Oficial y Caravana Pontificia

Tras la celebración eucarística en el complejo industrial, el Papa León XIV se trasladará en un vehículo cerrado por la Avenida Circunvalación con destino a la intersección de Colón y Santa Fe. Se prevé que suba al papamóvil descubierto alrededor de las 11:45 para iniciar su recorrido por las vías principales de la ciudad.

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La caravana oficial cruzará las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, permitiendo que los fieles se ubiquen detrás de las vallas de seguridad para saludar al pontífice. Esta etapa del itinerario es crítica para la logística de tránsito, ya que se restringirá la circulación sobre la avenida Colón desde la Circunvalación hasta la calle Marcelo T. de Alvear.

Discurso en el Arzobispado y Restricciones Urbanas

A las 12:30, el líder religioso saldrá al balcón del Arzobispado, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, para dirigir unas palabras a los presentes. El acceso peatonal para este evento estará exclusivamente habilitado desde la Plaza España, mientras que se instalarán pantallas gigantes sobre la Avenida Yrigoyen para que la multitud siga la transmisión de la misa y la caravana.

Las autoridades municipales han implementado medidas estrictas de movilidad para garantizar la seguridad. Los colectivos urbanos serán gratuitos durante toda la jornada del martes, y desde las 20:00 del lunes se activó la peatonalización de un amplio sector del centro. Desde las 7:00 de la mañana, el corredor formado por La Voz del Interior, Circunvalación y Colón quedará reservado exclusivamente para vehículos oficiales y de emergencia.

Encuentro Religioso y Previsión Meteorológica

Posteriormente, a las 15:15, el Papa León XIV encabezará un encuentro pastoral con religiosos y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. El público podrá seguir esta actividad desde la Plaza San Martín, ingresando por la calle Buenos Aires. A las 16:55 está prevista la partida del pontífice hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

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Ante la concentración masiva, las autoridades sanitarias han alertado sobre la posible formación de tormentas en distintos sectores de la provincia, con lluvias intensas, ráfagas de viento y granizo. Se recomienda a los asistentes asistir con anticipación, llevar agua, gorra y protector solar, y establecer puntos de encuentro ante posibles fallos en la señal telefónica, consultando los cambios de recorrido en la aplicación Tu Bondi.