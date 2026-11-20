Agenda de shows con Las Pastillas del Abuelo, Serú Girán y dos grandes festivales en Buenos Aires, además de propuestas en Rosario, La Plata, Mar del Plata y otras ciudades del país.

La agenda musical de fin de semana reúne conciertos en salas porteñas, centros culturales y festivales al aire libre, distribuidos en tres jornadas: el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22. Entre los nombres principales aparecen Las Pastillas del Abuelo, que se presentan en el Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, el viernes 20 y el sábado 21 a las 21.

La programación incluye también propuestas en Rosario, Casilda, Resistencia, San Juan y Tucumán, además de shows en La Plata, Pergamino, Mar del Plata y Córdoba. El listado detalla el lugar, la dirección y el horario de inicio de cada presentación, información útil para quienes planean asistir.

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Programación del viernes 20 en Buenos Aires y el interior

El viernes 20, Dara Starr Tucker se presenta en Bebop Club, Uriarte 1658, a las 20, mientras que Francisco González actúa en Ferona, Humboldt 1600, a las 21. En el mismo día, Las Pastillas del Abuelo tocan en el Movistar Arena a las 21.

Otras propuestas de la noche son Isla de Caras en Deseo, Chorroarín 1040, a las 21, y Savia en La Tangente, Honduras 5317, a las 20. Un Muerto Más se presenta en Niceto Club, Niceto Vega 5510, a las 21, y OK Pirámides y Fantasmagoria cierran en La Tangente a la medianoche.

Marina Fages actúa en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, a las 19.30, y El Emsamble Nat en el Centro Cultural Rojas, Avenida Corrientes 2038, a las 20.30. Ilan Amores se presenta en The Roxy Live, Niceto Vega 5542, a las 21, y Duratierra en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875, a la misma hora.

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Fuera de la capital, Martín Buscaglia se presenta en Casa Brava, en Rosario, Santa Fe, a las 21. Luciana Jury actúa en el camping del Sindicato de Camioneros de Casilda, Santa Fe, a las 20, y Camerata Rosario en el Centro Cultural Guido Miranda de Resistencia, Chaco, a las 21.30.

Jorge Rojas canta en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán a las 21, y Turf figura en la programación de la Fiesta Nacional del Sol, en San Juan, sin horario indicado en el listado.

Sábado 21: República Folclore y Muddy Roots Festival

El sábado 21 concentra dos de los eventos de mayor cantidad de artistas. República Folclore se realiza en el Parque de la Ciudad desde las 17 con Cazzu, Los Tekis, Soledad, Abel Pintos, Chaqueño Palavecino y Nahuel Pennisi, entre otros.

El Muddy Roots Festival se desarrolla en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772, desde las 16. Su grilla incluye a Semilla de Maldad, Waltzer not Dead, Delmar, Tensión, Sentimental Syncopators, Big Bull and His Selfish Band, Medium, Eddy Hinojosa, Johnny Boy & The Dancing Crickets y Juan Urquizú.

En salas cerradas, Maria Joao se presenta en Bebop Club, Uriarte 1658, a las 20, y Shine On junto a Durga McBroom en el Palacio de la Reconquista, Reconquista 46, a las 19 y a las 22.30. Maggie Cullen actúa en La Trastienda, Balcarce 460, a las 21, y Speculum en el Centro Cultural Recoleta a las 19.

La noche continúa con Los Barreiro y Los Patriarcas del Pajarraco en La Cigale, 25 de Mayo 597, a las 20, y Rosa Profunda junto a Dunumba SoundSystem en El Emergente Almagro, Francisco Acuña de Figueroa 1030, a las 23.30. Toledo-Santos-Casamian, Proyecto 13 y Federico Orio tocan en La Casa del Árbol, Avenida Córdoba 5217, desde las 21.

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En el conurbano, Usted Señalemelo se presenta en Club Re, Garibaldi 228, Quilmes, a las 21, y War Pigs en Café Rock La Ve, Lope de Vega 250, Villa Luro, a las 20. Pez y Los Sueños del Equilibrio tocan en el Teatro Botti de General Rodríguez a las 21.

En La Plata, La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati actúan en Noches Capitales, Hipódromo de La Plata, Avenida 44 y Calle 115, a las 20, y Benjamín Amadeo se presenta en el Teatro Opera, Calle 58 770, a las 21.

Domingo 22 con Serú Girán en el Movistar Arena

El domingo 22, Serú Girán por Lebón y Aznar se presenta en el Movistar Arena, Humboldt 450, a las 21. Es el principal show de la jornada en Buenos Aires, según el orden del listado publicado.

República Folclore continúa en el Parque de la Ciudad desde las 17 con Jorge Rojas, Soledad, Los Nocheros y Los Manseros Santiagueños. Muddy Roots Festival repite en el CAFF desde las 16 con Angry Zeta, Carnaval Negro, Clyde McGee, Mack Stevens, Bonanza y Uxía Hochstein, entre otros.

En salas porteñas, SOSA 66s toca en Groove, Avenida Santa Fe 4389, a las 21, e Indios junto a Juliana Gattas en Niceto Club, Niceto Vega 5510, a las 21. Eclipse Sonar y Bautek actúan en Blow, Niceto Vega 5699, a las 20, y Felián en JJ Circuito Cultural, Jean Jaures 347, a las 21.

El Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla se presenta en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, a las 19. En La Cigale, Saturno y la Melancolía, Ignacio del Pórtico y DJ Rob Steady tocan desde las 22.

Para cerrar la jornada, Viejo Furgón se presenta en el Domingo de Motores Festival, Centro de Veteranos de Malvinas, Calle 25 y Calle 121, Berazategui, a las 20. La Vela Puerca, Las Pelotas y Rocco Posca actúan en Arena Mar del Plata, Avenida Luro y San Juan, desde las 19, mientras que Lucas Dorado y Manu Sija aparecen en el Paseo del Buen Pastor, Córdoba, sin horario informado.