Calendario cultural del 28 de noviembre: Marcha del Orgullo TLGBINBQ+ en La Plata, conciertos en Artlab y Tigre, y teatros en Buenos Aires con Julia Molinari y Kabaret Electro Pank.

La ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, se prepara para recibir el sábado 28 de noviembre la 13ª Marcha del Orgullo TLGBINBQ+, un evento central que busca movilizar la memoria colectiva y reivindicar los derechos conquistados tras años de resistencia social. La consigna oficial establece una postura firme contra la proscripción, el odio y el fascismo, promoviendo más orgullo, memoria y soberanía popular como respuestas ante la exclusión estatal.

Marcha del Orgullo en La Plata

El recorrido de la manifestación se iniciará el sábado 28 de noviembre a las 16:30 en la intersección de calles 12 y 51, en el corazón de La Plata. La organización enfatiza que las conquistas sociales no han sido concesiones del Estado, sino resultados de luchas y resistencia continua por parte de la comunidad TLGBINBQ+.

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La comunidad afirma conocer el costo de la persecución estatal y la intención de decidir quién tiene derecho a existir, por lo que la respuesta frente a quienes buscan imponer silencio es la unidad y la acción colectiva. Este evento reafirma la necesidad de defender cada uno de los derechos adquiridos.

Música y Artes en Tigre y La Plata

En Tigre Centro, la Casa de las Culturas, ubicada en General Bartolomé Mitre 370, acogerá el sábado 28 de noviembre a las 16:00 una actividad llamada Tertulias . Esta propuesta combina lo efímero del drag con la permanencia de la pintura, ofreciendo un espacio de dibujo y pintura con modelo vivo para dialogar con lo observado y construir nuevos imaginarios.

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Por otro lado, la cantautora Julia Molinari presentará su nuevo disco Un tren a las estrellas el sábado 28 de noviembre a las 20:00 en La Casa de Lolita, situada en Humboldt 1784. La artista será acompañada por Virginia Morillas en guitarra y Valeria González Acosta en voces, con la participación de músicos invitados.

La apertura del espectáculo estará a cargo de la cantautora Sonia Calligo, quien compartirá algunas de sus canciones en un ambiente íntimo diseñado para detener el tiempo. Las entradas y promociones para este evento están disponibles a través de Passline.

Agenda Musical de Alta Fidelidad en Artlab

El Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires, Artlab, continúa expandiendo su oferta cultural en Roseti 91 con una intensa programación para el fin de semana. Viernes 27 de noviembre a las 21:00 y a las 23:00 se presentarán Joaco Burgos y el Círculo de Sonido con Carlos Alfonsín y Solimano.

El sábado 28 de noviembre, la jornada musical comenzará a las 14:00 con la presentación de Piazzolla Atmósferas. Posteriormente, el ciclo Escuchas HiFi sonará a las 19:00 y a las 21:00 con Pink Floyd y The Wall , presentado por Sara Meira-Serantes Fakhoury.

La noche del sábado se cerrará a las 23:00 con Relieves, que presentará a Ariel Rodz, Ronan Portela, Sound Process y Toomy Disco. La programación se extenderá al domingo 29 de noviembre con presentaciones desde las 15:00, 17:00 y 19:00, incluyendo Sade y Daft Punk.

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Cartelera de Teatro y Performance

La cartelera teatral incluye el regreso de Kabaret Electro Pank a La Greco Bar, en Perú 269, el viernes 27 de noviembre a las 22:00. Emiliano Figueredo protagonizará esta obra unipersonal escrita y dirigida por Peter Pank, evocando el mítico cabaret del under porteño.

En Animal Teatro, Castro 561, se realizará la última función de Desquiciadas el viernes 27 de noviembre a las 20:00. Esta comedia negra unipersonal, dirigida por Darío Ian Bas, explora la relación tóxica entre madre e hija con humor ácido.

El Espacio Callejón, Humahuaca 3759, presentará Archivo de proyectos no realizados el miércoles 25 de noviembre a las 21:30. La experiencia escénica, creada por Nico Sosa, da vida a obras experimentales descubiertas en el Instituto Di Tella que nunca fueron puestas en escena.

También se destacará Avenida Libertad. Una historia, infinitos colores , una performance site specific que recorre la Avenida Santa Fe y narra la vida de José María Di Bello. Esta actividad no se suspende por lluvia y las localidades solo están disponibles anticipadamente por Alternativa Teatral.