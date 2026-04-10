Agenda Cultural de Abril: Música, Teatro y Cine en Buenos Aires

Un resumen de los eventos culturales más destacados en Buenos Aires durante el mes de abril, incluyendo conciertos de música, obras de teatro y proyecciones cinematográficas.

El próximo sábado 11 de abril, a las 21 horas, se presentará en Godoy Cruz 1631, CABA, el grupo musical que ofrece su último show antes de la grabación de su disco. La cita promete ser un encuentro vibrante, una oportunidad para compartir la energía y despedir esta etapa con la banda formada por Pablo González, Sergio Freites y Julián Tabachnik.

El evento comenzará temprano, anticipando una noche llena de música y emociones compartidas, perfecta para los amantes de la buena música que buscan una experiencia inolvidable. El ejercicio del periodismo profesional y crítico, pilar fundamental de la democracia, es esencial para la difusión de eventos culturales y el encuentro del público con los artistas, así como el análisis de las tendencias actuales en el mundo del entretenimiento.\El ciclo Klav a Deseo, ubicado en Av. Chorroarín 1040, CABA, continúa conectando la escena internacional con el talento local. La primera edición del año, el 13 de marzo, contó con la presencia de Tiga, dando inicio a una nueva temporada donde la pista de baile se convierte en una experiencia colectiva, impulsada por el diálogo entre referentes internacionales y artistas argentinos. Para el 10 de abril, se presentarán Ogazón y Ryan Elliott, junto a Sartoris y Momo Trosman, prometiendo una noche llena de house y minimal en sus formas más hipnóticas y grooveadas, con una narrativa pensada para la pista de principio a fin. El club también anunció eventos destacados para el mes, incluyendo una edición especial el 18 de abril con Fabric London en su South America Tour, con Gene on Earth, Praslea y Sartoris en el line up, y una fecha dedicada al UK garage el 30 de abril con Interplanetary Criminal, Chiri y Mar Monzón. Estas iniciativas refuerzan el posicionamiento del club como un espacio clave para la música electrónica en la ciudad.\En Planta Inclan (Inclán 2661, Parque Patricios, CABA), los viernes a las 21 horas, se presenta “Campera”, una obra escrita por Rocío Muñoz. La historia gira en torno a Sofía, quien, sumida en una profunda depresión, convive con un perro parlante y un vecino molesto. Cuando está a punto de tomar una decisión drástica, aparece Campera, su hermano fallecido. Con su llegada, la realidad se transforma en un bucle de recuerdos, interrupciones y una hora clavada en el tiempo, explorando temas como el duelo y la relación entre la vida y la muerte. Las entradas para la obra tienen un valor de $17.000 y están disponibles en el teatro, ofreciendo una experiencia teatral intensa y emotiva. Además, La Biblioteca Café (Marcelo T. de Alvear 1155, CABA) recibirá a Noelia Sinkunas junto a Lito Vitale. Este concierto especial en el marco del ciclo que Sinkunas inició para presentar su quinto álbum de estudio, Las cuatro estaciones, representa un encuentro entre dos generaciones de la prolífica música argentina contemporánea, prometiendo una noche llena de virtuosismo y emoción. Este encuentro especial significa la colaboración de ambos artistas en el programa de TV Anfitrión, conducido por Lito Vitale, donde interpretaron El errante.\Por último, el Museo del Cine y Función Privada invitan a Muriel Santa Ana a explorar su catálogo fílmico y elegir una obra para presentarla. En esta edición, la actriz seleccionó Yo quiero ser bataclana de Manuel Romero (1941), una película protagonizada por Niní Marshall. La película, que forma parte de la Antología del Cine Nacional, cuenta la historia de una compañía de revistas, que tiene lugar en hoteles de segunda y trenes. El evento se llevará a cabo el domingo 12 de abril a las 16 horas en el Museo del Cine (Caffarena 51, CABA)





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