Agenda cultural Argentina: Salvaje Federal, Sonorama y conciertos de Johnny Marr

Guía completa de eventos culturales en Argentina: del festival literario Salvaje Federal a la feria de vinilo Sonorama y conciertos internacionales como Johnny Marr y Hot Chip.

El festival literario Salvaje Federal organizará próximamente su versión pampeana, una iniciativa que reunirá a autores, escritores y libreros de diversas provincias argentinas. El encuentro se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en la Asociación Patriótica Cultural Española.

Esta edición específica busca fortalecer los lazos culturales en la región, trayendo talento literario desde Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán para compartir obras y experiencias con el público local.

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Estrenos musicales y ciclos cinematográficos

El dúo La Merienda presentará su EP debut con el mismo nombre, La Merienda, el 13 de noviembre en el Centro Cultural Borges. Esta actuación forma parte del ciclo Cubilete, ofreciendo al público una primera oportunidad para escuchar material inédito de esta formación musical.

Por su parte, el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (IDAC) ya abrió las inscripciones para sus carreras de Animación y Realización Cinematográfica correspondientes al ciclo 2027, permitiendo a nuevos talentos ingresar a la educación formal en cine.

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Obras de teatro y documentales internacionales

La compañía teatral Ciertas Petunias estrenará "Qué hermosa kermesse!", una producción que narra cómo una fiesta popular enfrenta a cuatro chicas. Las representaciones tienen lugar los sábados a las 22:30 en el Centro Cultural de la Cooperación.

También se ofrecerá una nueva versión del clásico griego Antígona, dirigida por Roberto Aguirre, centrada en el derecho a decir que no. Las funciones están programadas para el 13, 14, 19 y 27 de noviembre en el Teatro de Repertorio.

El biodrama Seis minutos de sol, creado por Julia Muriel Dominzain y Diego Fernando González, contará con dos periodistas argentinos trabajando desde Rusia y Alemania. Las proyecciones o presentaciones se realizarán el 12 y 19 de noviembre a las 20:00 en El Galpón de Guevara.

Feria Sonorama y cartel de conciertos internacionales

La feria internacional del vinilo Sonorama celebrará la cultura fonográfica el 22 de noviembre en el Centro Cultural Konex. El evento incluirá disquerías, sellos discográficos, coleccionistas, charlas, espacios de canje y sesiones de DJ.

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El calendario musical también destaca conciertos de bandas internacionales, como los noruegos Kakkmaddafakka el 18 de noviembre en Niceto, y la española Paula Mattheus en La Trastienda ese mismo día. Los canadienses Godspeed You! Black Emperor actuarán el 21 de noviembre en C Art Media.

Los ingleses Hot Chip estarán en C Art Media el 24 de noviembre, mientras que el brasileño Djavan actuará en el Teatro Gran Rex. Otros actos notables incluyen a Xlov el 25 de noviembre, Militarie Gun el 26 de noviembre en Uniclub, Johnny Marr el 26 de noviembre en C Art Media, Comida Para Llevar en Niceto Club y Malcriada en The Roxy Live el 3 de diciembre.

Finalmente, Social Distortion pospuso su gira, por lo que su llegada a Buenos Aires se confirmará finalmente para el 19 y 20 de febrero en C Art Media, consolidando una agenda cultural diversa y extensa para la temporada.