La AGD-UBA organiza una nueva jornada de protesta el jueves junto al CIN. Las universidades exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y un presupuesto de 11 billones para evitar el cierre.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires ( AGD-UBA) ha convocado a una movilización para el jueves en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027. Esta jornada de protesta busca exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario a nivel nacional. La medida se suma a la jornada realizada el miércoles en facultades, colegios preuniversitarios e institutos dependientes de la UBA.

Coordinación con la actividad legislativa oficial

La movilización convocada por la AGD-UBA coincide con una intensa jornada de actividad legislativa en ambas cámaras del Congreso Nacional. Desde las 12 horas, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el proyecto de Presupuesto 2027, el cual es uno de los principales puntos de conflicto con las universidades. Simultáneamente, el Senado debatirá la reforma electoral impulsada por el Gobierno y la iniciativa sobre prevención de la ludopatía.

Also read Revocaron el sobreseimiento a los hermanos de Caputo por el financiamiento de Revolución Federal

En este contexto, los legisladores discuten activamente los recursos que el Estado destinará durante el próximo ejercicio fiscal. Las partidas previstas para el funcionamiento de las casas de estudio han generado un fuerte rechazo por parte de los sectores docentes. La tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales se intensifica debido a la brecha entre lo solicitado y lo asignado.

Brecha entre los 7,7 billones y los 11 billones necesarios

Uno de los cuestionamientos centrales de los gremios universitarios se relaciona con las partidas presupuestarias asignadas. El proyecto oficial prevé $7,7 billones para el conjunto de las universidades nacionales. Sin embargo, según los cálculos difundidos por las organizaciones sindicales, este monto representa una proporción mínima, ubicándose entre los niveles más bajos de las últimas dos décadas.

Advertisement

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales, considera que son necesarios $11 billones para sostener el funcionamiento del sistema durante 2027. Desde la AGD-UBA sostienen que los recursos proyectados no alcanzarían para afrontar la recomposición de los salarios docentes y no docentes. Asimismo, advierten que falta dinero para mantener las investigaciones y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.

Laura Carboni, secretaria general del gremio, cuestionó frontalmente la iniciativa oficial. Carboni afirmó que el proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ahogo financiero sobre las universidades y que buscan llevarlas al colapso económico.

Advertencias del Consejo Interuniversitario Nacional sobre el cierre

El reclamo sindical recibió el respaldo institucional del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este organismo difundió un pronunciamiento dirigido a los legisladores para pedir modificaciones urgentes al proyecto presupuestario. Los rectores advirtieron que las universidades podrían no funcionar en 2027 si no se actúa.

El CIN indicó que, de aprobarse el Presupuesto 2027 sin incorporar los fondos de la Ley de Financiamiento, las instituciones públicas podrían quedar imposibilitadas de operar. La advertencia incluye salarios desactualizados, becas congeladas y la paralización de gastos corrientes, obras y equipamiento. Las autoridades plantearon que no modificar el proyecto en el recinto equivaldría a sentenciar el fin de las casas de estudio públicas.

Los rectores están intensificando contactos con legisladores de distintos bloques y gobernadores para solicitar cambios en las partidas. Aunque se analizó incrementar fondos centralizados, las autoridades universitarias plantearon reparos sobre ese mecanismo por la falta de autonomía institucional.

Advertisement

El conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario

Un segundo eje de la movilización es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma, sancionada por el Congreso, contempla mecanismos de actualización de recursos y disposiciones para la investigación. El Gobierno cuestionó su impacto fiscal y su implementación quedó atravesada por una controversia judicial.

En un informe de gestión presentado ante el Senado, el titular del Ministerio del Interior, Diego Santilli, sostuvo que el Poder Ejecutivo cumple con la normativa y acata las decisiones de la Justicia. Santilli también mencionó las actuaciones judiciales vinculadas con el reclamo universitario, defendiendo la posición del Ejecutivo.

Desde la AGD-UBA, en cambio, sostienen que el Gobierno no transfirió los recursos necesarios para recomponer los salarios y financiar las actividades académicas. Carboni vinculó la crisis presupuestaria con la controversia generada por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales, evento suspendido por las autoridades académicas.

La protesta del jueves se suma a una serie de paros y movilizaciones realizados durante los últimos meses. Las organizaciones docentes y no docentes de las universidades nacionales mantienen su posición firme ante la inacción del Ejecutivo y la Justicia respecto a la legislación aprobada.