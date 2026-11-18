La hinchada de Atlético Mineiro despidió a los jugadores con advertencias firmes antes del viaje a Barranquilla. El equipo busca la Copa Sudamericana contra Boca Juniors.

Los hinchas de Atlético Mineiro despidieron a sus jugadores con duras advertencias antes del viaje hacia Barranquilla, Colombia. Este trayecto marca el inicio de la disputada final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors. La atmósfera en la salida desde Belo Horizonte reflejaba la alta presión que recae sobre el elenco para lograr el título continental.

Presión directa desde Belo Horizonte

Los aficionados hicieron uso de carteles y consignas para dejar claro su respaldo condicionado al resultado. Una de las frases más resonantes fue la advertencia explícita: si pierden, los espera la crítica fanática. Esta despedida picante subraya la importancia que la afición galista otorga a este campeonato tras años de espera por un título mayor.

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Contexto de sequía deportiva

La urgencia por ganar se ve motivada por el mal momento del equipo en las dos últimas temporadas. El club lleva siete partidos sin sumar victorias y enfrenta una sequía de goles que preocupa al cuerpo técnico. Además, la lista de bajas incluye seis jugadores lesionados, lo que complica la disponibilidad del plantel titular para el encuentro decisivo.

El reto de Leandro Paredes

El análisis de la afición se centra en el rival directo y figuras clave como Leandro Paredes. Se recuerda su gol decisivo en la semifinal contra Vasco, celebrado con la intensidad de una final. Los hinchas advierten que si sus jugadores actúan con pasividad, similar a un cuento de hadas, el equipo no vencerá a un rival aguerrido como Boca.

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Confirmación del plantel de Boca

En la otra banda, el director técnico Vasco Arruabarvena convocó a todos los jugadores del plantel de Boca. Esta decisión deja afuera a nadie y refleja la seriedad del preparador ante el duelo. El equipo argentino viaja con la intención de cortar una sequía de dieciocho años sin títulos internacionales.

Viaje y logística del evento

El viaje representa un desplazamiento de cinco mil kilómetros para ambas delegaciones. Los vuelos están llenos de hinchas que acompañan a sus equipos en esta instancia final. La logística incluye la preparación física de los lesionados y la táctica para enfrentar la defensa rival en el terreno de juego colombiano.