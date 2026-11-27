La Justicia investiga una segunda residencia en Pilar vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mediante testaferros. El inmueble costó 3.5 millones de dólares.

La justicia federal argentina profundiza su investigación sobre la red de testaferros vinculados a Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. Las autoridades han descubierto la existencia de una mansión "suplente" en el partido de Pilar, registrada a nombre de Real Central SRL, una sociedad que opera como fachada para ocultar la verdadera propiedad de los bienes.

Datos Registrales de la Propiedad

Los registros del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires confirman que Real Central SRL adquirió la propiedad en marzo de 2025. El terreno está ubicado entre las calles Benito Lynch, Ramos Mejía, Tomás Espora y Chile, en el barrio La Lonja. Desde marzo del año anterior, este predio figura oficialmente como propiedad de la sociedad anónima.

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Roles de Luciano Nicolás Pantano

Luciano Nicolás Pantano, de 32 años y monotributista de San Justo, figura junto a su madre, la jubilada Ana Lucía Conte, como accionistas de Real Central SRL. La Justicia considera a Pantano y a su madre presuntos testaferros de Toviggino. Pantano tiene una trayectoria vinculada al deporte, habiendo sido tesorero y secretario general de Almirante Brown, club de la Primera Nacional.

Valor Estimado y Costos de Construcción

El valor estimado de la mansión "suplente" ronda los 3.5 millones de dólares, desglosado en 2.5 millones por el terreno y 1 millón por las construcciones. Los vecinos sostienen que el monto real es superior. Las obras de remodelación comenzaron en agosto de 2025 y se completaron rápidamente antes del allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas en diciembre de 2025.

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Similitudes con la Residencia Principal

La mansión en Pilar comparte características con la residencia investigada en Villa Rosa, también vinculada a Toviggino. Ambas propiedades cuentan con una estatua de un caballo, un símbolo asociado a la familia Toviggino debido a su afición por el ecuestre. Las construcciones incluyeron una cancha de pádel, pileta y estructuras con detalles similares.

Uso Furtivo y Pruebas de Actividad

Vecinos reportaron que la propiedad se utilizó para reuniones y fiestas desde marzo del año pasado. Se escucharon celebraciones los miércoles por la noche y otros días. La urgencia en las obras sugiere que el lugar sirvió para reemplazar las actividades de la mansión principal antes de su descubrimiento. Esta nueva evidencia complica la situación legal del tesorero de la AFA.