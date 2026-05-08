La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha presentado una extensión de histamine penal contra Claudio 'Chiqui' Tapia Pablo Toviggino, la primera plana directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por maniobras que evaden impuestos por 300 millones de dólares y la posible creación de una asociación ilícita fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha anunciado una extensión de la denuncia penal contra Claudio 'Chiqui' Tapia Pablo Toviggino y la primera plana directiva de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) por maniobras que evaden impuestos por 300 millones de dólares y la posible creación de una asociación ilícita fiscal.

Según la denuncia a la que tuvo acceso Clarín, la investigación del organismo recaudador descubrió un perjuicio fiscal total de $289.336.51966 producto del uso de facturas falsas. La ARCA afirma que la AFA recurrió a una red de 'proveedores falsos' para simular gastos y así evitar el pago de impuestos correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025.

La presentación indica que se utilizó 'facturación apócrifa con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero' evadiendo así impuestos que le corresponderían pagar. Además, dice que AFA declaró operaciones con proveedores respecto de los cuales existen indicios graves precisos y concordantes que permitirían inferir su 'carácter falso'.

Además, la ARCA solicita una investigación sobre la posible configuración de una asociación ilícita fiscal hecha por Tapia Toviggino, Victor Blanco y Cristian Malaspina (Secretarios de AFA) y Gustavo Lorenzo (Director General de la entidad). El organismo ya denunció en diciembre pasado a la AFA y sus directivos por evasión debido a la retención indevida de aportes previsionales e impositivos por un monto de $7.500 millones





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