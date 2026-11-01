AFA, TourProdEnter y desvíos: pruebas vinculan a gerentes con dinero fantasma

Pruebas judiciales vinculan a exdirigentes de la AFA y a TourProdEnter con desvíos millonarios a sociedades fantasma en Florida. Detalles del caso.

Documentos oficiales secuestrados por la justicia revelan una conexión directa entre la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino y el movimiento de fondos hacia empresas fantasmas. Las órdenes de pago, que se repetían mensualmente, llevan el logo institucional y una firma atribuida a Gerardo León, quien fuera director ejecutivo de la entidad antes de ser reemplazado. Estas pruebas, obtenidas durante allanamientos realizados en diciembre y marzo, muestran cómo se desviaron millones de dólares a través de TourProdEnter.

La firma de Gerardo León y TourProdEnter

En estos comprobantes financieros, Gerardo León aparece como la figura que impartía las instrucciones directas a TourProdEnter. Esta empresa es propiedad de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Las transferencias se ejecutaban explícitamente por cuenta y orden de la Asociación del Fútbol Argentino. El objetivo aparente era mover fondos hacia diversas personas y sociedades, algunas de las cuales han sido identificadas recientemente como vehículos para el dinero ilícito.

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El monto total desviado supera los 57 millones de dólares. Estos fondos provenían de los recursos que recaudaba la AFA en el exterior. La ruta del dinero pasaba por estas sociedades opacas hasta llegar a cuentas controladas por los involucrados. La estructura financiera diseñada permitía ocultar el rastro de los capitales antes de su distribución final.

Sociedades creadas en Florida y Miami

Las órdenes de pago mencionan específicamente cuatro sociedades limitadas registradas en el estado de Florida. Estas entidades, llamadas Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat, fueron creadas por argentinos vinculados a la ciudad de Bariloche. Todas ellas utilizaron una misma dirección comercial en Miami, ubicada en la suite 228 de la calle Ives Dairy Road. Este edificio de oficinas servía como domicilio fiscal común para ocultar la verdadera naturaleza de los negocios.

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El agente registrador utilizado para constituir estas firmas fue Registered Agents Inc., con sede en Wyoming. Esta misma compañía había sido empleada para crear otras empresas sospechosas en investigaciones anteriores. El encargado de reclutar a los prestanombres para estas sociedades fue Juan Schreiber, un empresario hotelero con conexiones en Buenos Aires. Aunque su rol fue clave, no se pudo probar quién dio la orden final de crear estas entidades.

Estas cuatro compañías recibieron más de 42 millones de dólares antes de ser disueltas. La disolución ocurrió apenas dos días después de que se revelara públicamente la existencia de la ruta del dinero. Las acciones legales en el registro societario de Florida fueron rápidas para intentar borrar el rastro. Sin embargo, los documentos financieros persisten como evidencia irrefutable del movimiento de capitales.

Beneficiarios individuales y pagos en efectivo

El total de sociedades y personas físicas beneficiarias en las órdenes de pago asciende a 63 entidades. Entre ellas figuran nombres que ya habían sido mencionados en informes previos y otros que permanecían ocultos. Un caso particular es el de Mafer Trading, asociada a Matías E. Fernández. Este individuo, exempleado municipal y monotributista, recibió 1.345.000 dólares en siete transferencias en solo tres meses, con la última el 30 de diciembre de 2024.

Otra empresa vinculada, W Trading, recibió 2.3 millones de dólares en trece transferencias entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023. Al igual que las firmas de Bariloche, W Trading no reportaba empleados ni actividad comercial verificable en Estados Unidos. También compartía la misma dirección de oficina en Miami. Estas irregularidades sugieren un sistema sofisticado para lavar dinero y distribuirlo.

La Asociación del Fútbol Argentino, bajo la presidencia de Claudio Tapia, declaró que todo está en manos de la justicia. El Juzgado Federal de Campana debe resolver sobre estas irregularidades. Desde la entidad indicaron que no han iniciado investigaciones internas propias por el momento. La defensa de Gerardo León afirma que su firma fue falsificada y que él solo actuaba como asesor sin poder decisional.

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Contexto político y laboral de los implicados

Gerardo León ingresó a la AFA en 2017 de la mano de Daniel Angelici, entonces presidente de Boca Juniors. Su trayectoria previa incluyó un paso breve por el Ente Nacional de Comunicaciones. Lejos de ser un empleado activo, León dejó el cargo de director ejecutivo entre 2019 y 2020. Alegó que no quería ser un directivo nominal que solo firma documentos sin参与ar. A pesar de ello, sigue cobrando un sueldo de la entidad.

Los allegados a León buscan distanciarse de la operatoria financiera descrita. Destacan que, durante los años en que se emitieron las órdenes, él ya no tenía facultades de mando. Sin embargo, los documentos muestran su nombre como autoridad emisora. Esta contradicción entre su rol declarado y su presencia en los pagos es central para la investigación judicial. La justicia debe determinar la veracidad de las firmas y la intención detrás de cada transferencia.

La disolución de las sociedades en Florida ocurrió apresuradamente tras la exposición mediática. Esto refuerza la teoría de que existía un plan para ocultar activos ante posibles auditorías. La concentración de oficinas en un solo edificio de Miami facilita la supervisión por parte de los organizadores. Pero también crea un punto único de falla si las autoridades investigan esa dirección. La colaboración internacional será clave para rastrear los fondos restantes.

Las transferencias a través de cuevas financieras y repartición en efectivo completan el esquema de lavado. Este método clásico de distribución en bolso permite desvincular los bancos de los receptores finales. La escala del desvío, con más de 57 millones de dólares, es histórica para el fútbol argentino. La confianza de los socios y patrocinadores podría verse seriamente afectada por la revelación de estas prácticas.

La AFA enfrenta una crisis institucional que trasciende lo deportivo. La imagen de la entidad está manchada por la acusación de participar en este circuito financiero. Las declaraciones de que la justicia debe resolver son vistas por algunos como una estrategia de dilación. La presión social exige transparencia y rendición de cuentas. El desenlace judicial determinará no solo las responsabilidades penales, sino también el futuro de la dirigencia.