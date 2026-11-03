AFA fija horarios de la Fecha 16 ante visita del Papa León XIV y definición de playoffs

La AFA estableció los horarios para la Fecha 16 del Torneo Clausura coordinando con organismos de seguridad ante la visita del Papa León XIV y la definición de los playoffs en fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) ha oficializado los horarios y días para disputar nueve de los quince encuentros previstos para la Fecha 16 del Torneo Clausura. Esta programación específica se aplica a los estadios ubicados en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. La decisión responde a la convergencia de eventos críticos que se superponen en las mismas fechas.

Coordinación con Seguridad ante la Visita Papal

Los organismos de seguridad, actuando bajo sus parámetros habituales de profesionalismo y previsibilidad, han propuesto los horarios más convenientes para los equipos. Esta solicitud surge de la excepcionalidad de dos eventos que coinciden en tiempo. Por un lado, se encuentra la visita oficial del Papa León XIV a la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, se define quiénes acceden a los playoffs y quién gana la tabla anual del fútbol argentino.

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La coordinación entre la AFA y las fuerzas de seguridad ha sido fundamental para evitar conflictos operativos. El objetivo principal es garantizar la seguridad de todos los asistentes a los partidos y a los actos religiosos. Esta colaboración ha permitido establecer una grilla horaria precisa que respeta ambas necesidades críticas del calendario institucional.

Calendario Específico en la Capital Federal

Dos partidos clave de la Zona B se jugarán el mismo día y a la misma hora de 19.15 horas. Estos encuentros son Gimnasia versus Belgrano y Barracas Central versus Racing. La coincidencia horaria no es casualidad, sino el resultado directo de la solicitud de los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, identificada como APREVIDE, para el primer duelo.

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Para el partido entre Barracas Central y Racing, la programación fue solicitada específicamente por la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta distinción operativa refleja la jurisdicción específica donde se desarrolla cada encuentro. La alineación de ambos cotejos facilita el control policial y reduce los riesgos de aglomeraciones simultáneas en zonas estratégicas de la capital.

Estrategia Deportiva y Evitación de Ventaja

En la Zona A, la situación requiere una planificación aún más detallada debido al solapamiento de las definiciones clasificatorias. Tres encuentros se disputarán a las 19.00 horas en un horario compartido. Estos partidos son Unión versus Vélez, Talleres versus Estudiantes, y Boca versus Defensa y Justicia. La coincidencia horaria busca evitar cualquier tipo de ventaja deportiva no merecida en la lucha por el campeonato.

Especial atención merecen los duelos de las 15.00 horas entre Talleres y Estudiantes. Ambos conjuntos jugarán en esta franja horaria porque el jueves 12 de noviembre disputarán la final de la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia. La AFA buscó que ambos equipos compitan el mismo día y horario para garantizar igualdad de condiciones logísticas y de recuperación física antes de la instancia final nacional.

Definición del Campeón y Operativos Papales

El encuentro entre Boca y Defensa y Justicia, así como el resto de los partidos de la Zona A a las 17.30 horas, están diseñados para definir al campeón de Liga basado en la tabla anual. Estos tres encuentros se jugarán solapados en este horario específico para cerrar la clasificación de manera definitiva. Esta decisión prioriza la integridad competitiva sobre la dispersión de horarios.

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Finalmente, la programación ha sido ajustada para mantener los partidos fuera de los estrictos operativos de seguridad asociados a la visita del Papa León XIV. Esto es crucial porque algunos equipos no tienen nada que definir en cuanto a su clasificación a los playoffs. Evitar solapamientos innecesarios con los eventos religiosos asegura el flujo normal del deporte sin interferir en los protocolos de alto perfil del Vaticano.