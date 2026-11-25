La AFA confirmó las listas arbitrales para los playoffs del Torneo Clausura. Conoce los jueces asignados a los partidos de noviembre, incluyendo los cruces con River Plate y Gimnasia.

La Asociación del Fútbol Argentino ha oficializado los nombres de los oficiales que dirigirán los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la fase de eliminación directa del torneo. La confirmación de estas listas se realizó en el marco de la preparación para los cruces decisivos que definirán a los finalistas del certamen.

Designaciones oficiales para el Torneo Clausura

Nazareno Araza es el nombre destacado para el partido que enfrenta a Instituto con River Plate. El árbitro principal estará asistido por los jueces de línea Facundo Rodríguez y Miguel Savorani. La estructura del equipo arbitral se completa con la presencia de Brian Ferreyra, quien asumirá la función de cuarto árbitro en el campo. En lo que respecta a la tecnología, Lucas Novelli tendrá a su cargo la asistencia en la sala del VAR, una tarea que comparte con Laura Fortunato, quien opera como Asistente del VAR.

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En el otro cruce relevante, Darío Herrera será el encargado de dirigir el duelo que involucra a Gimnasia de La Plata. El equipo técnico para este encuentro lo integran Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes. Maximiliano Macheroni cubrirá la posición de cuarto árbitro, mientras que la gestión del VAR estará a cargo de Germán Delfino. Diego Verlota asumirá el rol de Asistente del VAR para garantizar la correcta implementación de las decisiones en tiempo real.

Arbitraje en los partidos de los clubes restantes

Para el encuentro entre Rosario Central y Barracas Central, la AFA designó a Pablo Dóvalo como el juez principal. La mesa arbitral para este partido cuenta con la colaboración de Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá en las bandas. La coordinación en el área técnica incluye a Pablo Giménez como cuarto árbitro. La supervisión remota y tecnológica será realizada por la dupla integrada por Silvio Trucco como titular de la cabina y Mariano Ascensi como su asistente.

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Adicionalmente, se han definido las listas para otros encuentros específicos del calendario. Un equipo arbitral estará compuesto por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes. Daniel Zamora ocupará el lugar de cuarto árbitro en este escenario. La tecnología será manejada por Salomé Di Iorio en la sala del VAR, con la asistencia de Sebastián Habib en la cabina de revisión.

Contexto y fechas de la competición

Los partidos de esta ronda preliminar están programados para disputarse entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Esta confirmación de las listas se dio a conocer antes de que se resuelva el rival final de Gimnasia La Plata. El equipo del Litoral aguarda el resultado del encuentro que disputarán Boca e Independiente Rivadavia esta noche. La definición de este enfrentamiento determinará quién se cruza con el equipo de La Plata en los cuartos de final.

Importancia de la tecnología en los playoffs

La presencia constante de árbitros del VAR y AVAR en todas las designaciones refleja la priorización de la precisión técnica en esta fase. Cada partido cuenta con una dupla dedicada exclusivamente a la revisión de las jugadas críticas. Esto asegura que las decisiones finales sean lo más acertadas posible bajo las reglas vigentes de la Liga Profesional.