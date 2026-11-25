Claudio Tapia debió ajustar su caución a 50 millones y presentarse en tribunales. El juez Amarante autorizó sus viajes a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil por requisitos de solvencia.

La justicia argentina aumentó significativamente los requisitos de libertad condicional para Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras autorizarlo a realizar una serie de viajes internacionales. El magistrado Diego Amarante ordenó elevar la caución económica y exigir la firma presencial de un acta compromiso antes de cada salida del país.

Justicia exige más dinero para viajar

El juez Diego Amarante decidió elevar la caución impuesta a Claudio Fabián Tapia a la cifra de 50 millones de pesos. Esta decisión se fundamenta en la evaluación de que el dirigente posee una "sobrada solvencia" económica. El magistrado consideró que la multiplicidad de destinos solicitados y el elevado costo de los viajes demuestran la capacidad financiera del titular de la AFA para responder ante la justicia.

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La nueva medida fue aprobada para permitir que Claudio Fabián Tapia viaje desde la semana pasada y hasta el 13 de diciembre. Los destinos programados incluyen Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil. Estos desplazamientos son necesarios para que el presidente de la AFA participe en distintos eventos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Detalles de los viajes autorizados

El calendario de desplazamientos incluye una parada en Colombia, país donde se disputó la final de la Copa Sudamericana ganada por Boca Juniors, evento al que asistió junto al presidente de Boca, Juan Román Riquelme. La fotografía de este encuentro fue capturada por Fernando de la Orden. En este mismo país, Claudio Fabián Tapia ya había solicitado autorización para viajar este año debido a su cargo en la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), de la cual es vicepresidente.

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Posteriormente, el 11 de diciembre en Brasil, el presidente de la AFA asistirá al sorteo de la final de la Copa Mundial Femenino del 2027. En Suiza, programada para el 2 de diciembre, participará de la reunión de la Comisión de las Reglas del Juego de la FIFA. Allí, Claudio Fabián Tapia preside dicha comisión y deberá formalizar su presencia para tratar las normativas del deporte.

En Uruguay, el 13 de diciembre asistirá a la final de la Copa Libertadores donde participará Estudiantes de La Plata. El juez Diego Amarante autorizó estos periplos pero consideró un nuevo estado de la causa. Sostuvo que la onerosidad de tales viajes, incluyendo entradas y salidas, impone un escenario que requiere mayores garantías de cumplimiento de las obligaciones judiciales.

Antecedentes judiciales y nuevas medidas

Claudio Fabián Tapia enfrenta actualmente una prohibición estricta de salida del país por su procesamiento en la causa donde el juez Amarante lo procesó junto con el tesorero de la AFA. Acusan a la dirigencia de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social por 19.300 millones de pesos. Esta entidad no pagó el monto en el plazo que establece la ley, lo que derivó en un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de los acusados.

Anteriormente, Claudio Fabián Tapia firmaba digitalmente un acta cada vez que salía del país, comprometiéndose a cumplir los destinos y regresar en la fecha informada. Sin embargo, el magistrado dispuso que el dirigente debía presentarse personalmente en el juzgado para firmar este requisito. Así fue que días antes de viajar a Colombia, Claudio Fabián Tapia se presentó a primera hora en los tribunales de la avenida De los Inmigrantes.

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Este edificio, ubicado en el barrio porteño de Retiro, alberga la justicia Penal Económica. La presentación presencial responde a la situación delicada del expediente, donde el procesamiento de Claudio Fabián Tapia está confirmado y lo deja cerca del juicio oral. Además de este caso, el juez Amarante investiga al presidente de la AFA por presuntas facturas falsas emitidas por la AFA entre 2024 y 2025 por 290 millones de pesos.

Las investigaciones no se limitan al ámbito deportivo. La justicia también investiga a Claudio Fabián Tapia como funcionario público por su cargo como presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Paralelamente, se investiga la mansión de Pilar que se le atribuye a Gustavo Toviggino, enmarcada en estos complejos procesos judiciales que involucran a la alta dirigencia del fútbol argentino.