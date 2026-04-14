Aeropuertos Argentina: La desregulación impulsa el crecimiento récord y la expansión de la conectividad aérea

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, celebra el crecimiento histórico del sector aéreo impulsado por la desregulación. Destaca el récord de pasajeros, la expansión de Ezeiza y el desarrollo de aeropuertos del interior. Se enfoca en la mejora de infraestructura, digitalización y la expansión de la capacidad logística.

En el marco de la desregulación del sector aerocomercial argentino, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina , ha destacado el significativo crecimiento del mercado aéreo nacional. El ejecutivo atribuye a este proceso gran parte del éxito reciente, resaltando el récord histórico de 43 millones de pasajeros anuales, sumando tanto vuelos domésticos como internacionales, tanto de salida como de llegada. Este crecimiento se fundamenta en los principales centros de conexión aérea, con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como punto neurálgico. Un hito relevante ha sido la implementación de una conexión directa con Asia a través del vuelo inaugural de China Eastern Airlines el año pasado, lo que convierte a Ezeiza en el único aeropuerto de América Latina con conectividad a los cinco continentes. Para Ketchibachian, esta expansión representa una nueva etapa que busca atraer más aerolíneas y ampliar la red de vuelos, con el objetivo de fomentar el turismo y la integración global.

Además del crecimiento en el transporte de pasajeros, el CEO de Aeropuertos Argentina también enfatizó el aumento en el transporte de carga aérea, con un total de 200.000 toneladas movilizadas en el último año, de las cuales 110.000 corresponden a exportaciones y el resto a importaciones. El enfoque principal, según Ketchibachian, se centra en la mejora continua de la infraestructura, la digitalización y la implementación de nuevas tecnologías. En este sentido, se prevé una profundización en la capacidad logística, con la expansión de la terminal de cargas como un elemento crucial para apoyar el crecimiento del comercio exterior. La conectividad aérea, se vuelve cada vez más esencial tanto para las importaciones como para las exportaciones. Adicionalmente, Ketchibachian elogió el desarrollo de los aeropuertos del interior del país, como Mendoza, Córdoba y San Carlos de Bariloche, que están consolidándose como centros internacionales, con nuevas rutas y ampliaciones de sus terminales. Esta descentralización, subraya, impulsa el turismo receptivo y reduce los costos para los turistas, marcando la estrategia para una “segunda ola” de crecimiento, donde más provincias ganen relevancia dentro de la red aérea.

Aeropuertos Argentina, que opera 37 aeropuertos a nivel nacional, continúa invirtiendo en obras de infraestructura en todo el país. Un ejemplo de ello es la reciente inauguración de la pista del Aeropuerto de Río Grande, una inversión de 40 millones de dólares, que busca fortalecer la conectividad en el extremo sur del país. Con una inversión de 1.000 millones de dólares en los últimos cinco años, la compañía se enfoca en un plan de desarrollo a largo plazo. De cara al futuro, el principal desafío es mantener el ritmo de expansión. Ketchibachian concluyó destacando la importancia de continuar invirtiendo en Argentina para garantizar el crecimiento y el desarrollo del sector aerocomercial, consolidando la posición del país como un importante centro de conexiones aéreas a nivel regional y global





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