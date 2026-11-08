Aerolíneas Argentinas y JetSMART redefinen la temporada alta 2027 en Argentina

La salida de Flybondi permite a Aerolíneas Argentinas y JetSMART expandir su oferta hacia Brasil y el Caribe para la temporada 2027 con nuevas frecuencias y destinos.

El mercado aerocomercial argentino está experimentando una reconfiguración significativa de cara a la temporada alta de 2027. Como respuesta a la alta demanda proyectada para el verano, Aerolíneas Argentinas y JetSMART han anunciado un incremento sustancial en sus frecuencias y destinos. Este movimiento estratégico busca captar la demanda desplazada y consolidar una mayor participación operativa en un sector que se ha vuelto más dinámico.

Aceleración de vuelos hacia Brasil y el Caribe

Aerolíneas Argentinas reforzará sus conexiones internacionales con la incorporación de dos destinos en el Caribe a partir del 1 de enero. La compañía inaugurará el servicio a Curazao un día después, el 2 de enero, operando cuatro vuelos semanales divididos entre dos directos y dos con escala en Aruba. Además, mantendrá un vuelo diario a Aruba, siete frecuencias semanales a Punta Cana y cinco a Cancún, asegurando una oferta robusta para los viajeros.

Also read El escenario que podría dejar a ocho clubes argentinos en la Libertadores 2027

En el mercado sudamericano, Brasil se consolida como un destino prioritario con una oferta masiva de asientos. Desde el 26 de diciembre, la aerolínea de bandera incorporará la ruta Córdoba-Cabo Frío con dos frecuencias semanales. La ciudad brasileña recibirá conexiones adicionales desde Buenos Aires y Rosario, mientras que Río de Janeiro contará con 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, más vínculos desde Córdoba y Rosario. La programación también incluirá San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

Expansión operativa de JetSMART ante la vacío de Flybondi

JetSMART ha aprovechado el cese de operaciones de Flybondi tras su concurso preventivo para acelerar su crecimiento. La compañía low cost registró un aumento superior al 30 por ciento en frecuencias y del 40 por ciento en capacidad durante este periodo de reestructuración. Durante 2026, la empresa incorporó cuatro rutas domésticas desde Buenos Aires hacia Jujuy, Posadas, San Juan y Santiago del Estero, destinos que habían sido operados anteriormente por su competidora en problemas.

Advertisement

Estuardo Ortiz, director ejecutivo de JetSMART, reconoció explícitamente que la aerolínea estaba aprovechando la situación de su competidora para expandir su red. Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en Argentina, destacó que lanzar ocho nuevas rutas en un solo año demuestra el dinamismo del plan de expansión. La compañía también incorporará Porto Seguro y Maceió en Brasil, sumándose a sus vuelos existentes hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Natal y Recife.

Inversión en flota y nueva competencia en el mercado local

El crecimiento de JetSMART en Argentina está respaldado por una inversión superior a los u$s550 millones para incorporar diez Airbus A321. Aunque el plan inicial contemplaba alcanzar 23 aeronaves en enero de 2027, la compañía estimó recientemente que contará con una flota compuesta entre Airbus A320neo y A321neo. Estos nuevos aviones tienen capacidad para transportar hasta 240 pasajeros, lo que optimizará la oferta de asientos en las rutas de alta densidad.

El ecosistema aéreo local se ha visto marcado por la entrada de nuevos actores y la adaptación de los existentes. Aerolíneas como JOY Airline y la autorización de JetSMART Chile marcan este dinamismo. Mientras tanto, GOL Linhas Aéreas amplía sus conexiones entre noviembre de 2026 y enero de 2027, operando tres vuelos semanales en una ruta triangular que unirá San Pablo, El Calafate y Ushuaia. Además, GOL prevé trasladar 9,3 millones de pasajeros a nivel global, un incremento del 12,4 por ciento.

Impacto en destinos interiores y conectividad regional

La reconfiguración de la oferta aérea también impacta directamente en la conectividad de las provincias argentinas. Aerolíneas Argentinas fortalecerá los vínculos entre ciudades del interior con vuelos entre Tucumán y Mar del Plata, Córdoba y Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, y Mendoza y Bariloche. Las cifras de conectividad incluyen 56 vuelos para Mendoza e Iguazú, 55 para Ushuaia, 45 para Salta, 42 para El Calafate y Neuquén, 40 para Tucumán, 31 para Mar del Plata y 26 para Jujuy.

Advertisement

En el ámbito internacional, LATAM Airlines también está ajustando su estrategia incorporando vuelos directos desde Buenos Aires hacia Natal y Maceió. Este conjunto de acciones indica que el mercado aéreo argentino está respondiendo a la demanda con una oferta más diversa y competitiva. Los viajeros de cara al verano de 2027 disfrutarán de un abanico de opciones expandido, desde destinos tropicales en el Caribe hasta conexiones consolidadas en el cono sur sudamericano.