Aerolíneas Argentinas firma acuerdo salarial para evitar conflictos durante el Mundial y las vacaciones de invierno

La aerolínea de bandera argentina alcanzó un acuerdo salarial con los gremios aeronáuticos hasta julio, cubriendo el Mundial de Fútbol y las vacaciones de invierno. El acuerdo incluye aumentos escalonados y un reconocimiento económico por los resultados de 2025. El objetivo es asegurar la estabilidad operativa y evitar conflictos en periodos de alta demanda.

En un movimiento estratégico y preventivo, Aerolíneas Argentinas ha alcanzado un acuerdo salarial con las cinco organizaciones sindicales aeronáuticas que representan a sus empleados, con validez hasta julio del próximo año. Este acuerdo tiene como objetivo principal evitar conflictos laborales durante dos periodos clave para la empresa y el país: la Copa del Mundo de Fútbol y las vacaciones de invierno.

La iniciativa demuestra un enfoque proactivo por parte de la compañía, buscando asegurar la estabilidad operativa y evitar posibles interrupciones en los servicios de transporte aéreo, especialmente durante épocas de alta demanda y sensibilidad turística.\El acuerdo salarial es significativo no solo por su duración, sino también por los términos que incluye. Se establece una escala de aumentos salariales escalonados, siguiendo el modelo previamente acordado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Este esquema de incrementos, que abarca desde enero hasta julio, contempla ajustes mensuales que varían entre el 2.5% y el 1%, asegurando así una actualización constante de los ingresos de los empleados. Adicionalmente, el acuerdo incorpora un elemento novedoso en este tipo de negociaciones: la cobertura explícita de los periodos de alta demanda, que históricamente han sido propensos a tensiones sindicales y conflictos laborales. Fuentes internas de la empresa revelaron que, por primera vez, se ha establecido una cobertura de siete meses basada en la pauta de la UPCN. Esto se traduce en aumentos graduales y previsibles, evitando así posibles discrepancias y huelgas durante los eventos mencionados.\El acuerdo también contempla un reconocimiento económico por los resultados obtenidos en 2025, cuyo monto específico varía según el gremio. En particular, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) ha percibido un bono trianual previsto en su convenio colectivo de trabajo, en línea con los pagos realizados a otros sectores. Se destaca la importancia de haber incluido la cobertura de la Copa del Mundo y las vacaciones de invierno, periodos que suelen ser especialmente delicados y propensos a conflictos. En años anteriores, como 2024 y 2025, se registraron medidas de fuerza que generaron incertidumbre y afectaron la operación de la empresa en momentos cruciales para sus resultados anuales. Este acuerdo, por lo tanto, representa un paso importante hacia la estabilidad laboral y la continuidad de los servicios. Además, durante las negociaciones, se lograron evitar conflictos en los fines de semana largos del inicio del año, incluyendo feriados como Carnaval y Semana Santa. En 2025, los gremios aeronáuticos (APLA, AAA, APA, APTA y UPSA) realizaron paros y asambleas, principalmente en rechazo a modificaciones laborales y por reclamos salariales, afectando operaciones en Aeroparque y Ezeiza. El acuerdo busca, en definitiva, garantizar un ambiente laboral estable y predecible, fundamental para el éxito de Aerolíneas Argentinas





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