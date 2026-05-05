Aerolíneas Argentinas elimina el equipaje de mano gratuito en la tarifa base

A partir de este lunes, los pasajeros de Aerolíneas Argentinas deberán pagar un adicional por llevar equipaje de mano en la tarifa base, lo que ha generado críticas y debate en redes sociales.

Aerolíneas Argentinas ha anunciado un cambio significativo en su política de equipaje de mano para vuelos nacionales, que entrará en vigor a partir de este lunes.

A partir de ahora, la tarifa base de los vuelos ya no incluirá el equipaje de mano gratuito. Los pasajeros solo podrán llevar consigo un bolso o mochila con un peso máximo de tres kilogramos. Esta modificación se aplicará a los nuevos boletos adquiridos, sin afectar a aquellos pasajeros que ya hayan comprado sus tickets antes del anuncio.

La compañía aérea justifica esta medida como un intento de aumentar su competitividad en el mercado, especialmente frente a las aerolíneas de bajo costo. Según fuentes internas de Aerolíneas Argentinas, el objetivo es ofrecer una tarifa más competitiva, similar a las de las aerolíneas low cost, que tradicionalmente separan el costo del equipaje del precio base del billete.

La empresa argumenta que al desvincular el equipaje de la tarifa base, pueden igualar los precios y las condiciones ofrecidas por sus competidores. Además, Aerolíneas Argentinas planea introducir diferentes categorías de tarifas, cada una con condiciones específicas diseñadas para satisfacer las necesidades de diversos segmentos de pasajeros. Estas categorías se diferenciarán en función de las preferencias de los viajeros en cuanto a garantías de viaje, peso y valor del equipaje, y cargos adicionales.

Todas las categorías incluirán un artículo personal de hasta tres kilogramos, mientras que las tarifas “promo” y “base” no incluirán equipaje de mano adicional. Las categorías superiores, como “plus”, “flex”, “promo premium economy” y “premium economy”, permitirán a los pasajeros llevar un carry-on de hasta ocho kilogramos.

La empresa confía en que esta medida no afectará significativamente la demanda de pasajes, ya que considera que su perfil de viajeros está bien definido y elige Aerolíneas Argentinas por su confiabilidad, amplia oferta de rutas y destinos. La modificación busca atraer a un segmento de pasajeros que prioriza el precio, pero que al elegir Aerolíneas Argentinas se beneficia de una mayor disponibilidad de vuelos, rutas, horarios y puntualidad.

La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar, con numerosos usuarios expresando su descontento y exigiendo una reducción en los costos de los boletos para compensar la eliminación del equipaje de mano gratuito. Algunos usuarios afirmaron que la medida ya había sido implementada anteriormente, pero la compañía aérea lo negó rotundamente, aclarando que la confusión podría deberse a una tarifa promocional anterior que tampoco incluía el equipaje.

Los comentarios en redes sociales reflejan el malestar generalizado por la eliminación del equipaje de mano en la tarifa base y la limitación del peso a tres kilogramos. Muchos usuarios consideran que la medida es injusta, ya que se les está cobrando por condiciones que antes estaban incluidas en el precio del billete. Según el sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas, agregar un equipaje de mano a la tarifa base tiene un costo adicional de aproximadamente 40.000 pesos.

Esta nueva política se implementa en un contexto económico desafiante para los pasajeros aéreos, quienes ya han experimentado aumentos significativos en los precios de los boletos debido al incremento del combustible a nivel global, exacerbado por la guerra en Medio Oriente. Además, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció recientemente un nuevo aumento en los precios debido a la actualización de la tasa de seguridad operacional, lo que se ha trasladado directamente al costo de los billetes.

Como ejemplo, un pasaje de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Río de Janeiro ha aumentado de US$327,90 en febrero a US$446 en la actualidad, lo que representa un incremento de US$118,1. A pesar de estos desafíos, Aerolíneas Argentinas ha destacado sus logros financieros recientes, señalando que en 2025, por primera vez en 20 años, obtuvo ganancias y no requirió subsidios estatales.

El año pasado, la compañía registró un resultado positivo de US$112 millones, lo que demuestra una mejora en su rentabilidad y sostenibilidad. La empresa argumenta que esta transformación financiera le permite invertir en mejoras en sus servicios y ofrecer precios más competitivos a sus clientes.

Sin embargo, la controversia en torno a la nueva política de equipaje de mano persiste, y muchos pasajeros siguen expresando su preocupación por el impacto en sus viajes. La compañía aérea se enfrenta al desafío de equilibrar sus objetivos financieros con las expectativas de sus clientes, y deberá demostrar que la nueva política de equipaje de mano no compromete la calidad de su servicio ni la satisfacción de sus pasajeros.

La implementación de las diferentes categorías de tarifas y la comunicación clara de las condiciones de cada una serán clave para mitigar el impacto negativo de la medida y mantener la confianza de sus clientes. En resumen, la decisión de Aerolíneas Argentinas de eliminar el equipaje de mano gratuito en la tarifa base es una medida audaz que busca aumentar su competitividad, pero que ha generado controversia y requiere una gestión cuidadosa para evitar afectar la experiencia de viaje de sus pasajeros





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