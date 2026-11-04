AEK Atenas y Real Madrid empataron 1-1 en la Champions League con golazo de taco de Bellingham

El Real Madrid igualó 1-1 ante el AEK Atenas por la cuarta fecha de la Champions League gracias a un taco de Jude Bellingham tras el gol inicial de Aboubakary Koita.

El Real Madrid igualó 1-1 ante el AEK Atenas en la capital griega por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

Los locales se pusieron en ventaja a los 12 minutos con un remate de Aboubakary Koita, pero el conjunto visitante reaccionó antes del descanso gracias a un golazo de taco de Jude Bellingham a los 32 minutos. El partido comenzó con un ambiente intenso en Atenas, con un equipo local ordenado y atento a cerrar espacios, mientras que los visitantes buscaban imponer su mayor jerarquía individual y su experiencia en el máximo certamen europeo.

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Real Madrid llega con tres victorias

El Merengue llegaba a este compromiso con tres victorias en las tres primeras jornadas: 2-1 frente al Inter de Milán, 4-3 ante la Roma y 4-1 contra el Leipzig. Con ese arranque, el equipo quería extender su invicto en la competición y consolidarse entre los primeros puestos de la tabla.

Por su parte, el AEK Atenas había sumado un triunfo y dos derrotas en sus compromisos anteriores: venció 1-0 al LASK, cayó 1-3 frente al Shakhtar y sufrió una dura derrota por 1-5 ante el Manchester City. Los griegos buscaban una sorpresa que les permitiera asentarse en los puestos de playoff y dar un golpe de autoridad en su casa. El primer tiempo tuvo momentos de máxima tensión y una alternancia constante de llegadas.

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El AEK se mostró peligroso en las jugadas de pelota parada, con un remate de Luka Jovic que obligó a exigirse a la defensa visitante y un cabezazo de Harold Moukoudi desde el centro del área que generó preocupación en el arco blanco. Además, Mijat Gacinovic probó con la zurda tras una asistencia de Lovro Majer, y esa presión local terminó dando frutos cuando Koita capitalizó un pase de Jovic para marcar el primer gol de la noche.

Sin embargo, el Real Madrid no perdió la calma y fue construyendo su juego con paciencia, buscando los espacios entre líneas para encontrar a sus atacantes. Tras el descanso, el equipo de Madrid mostró una versión más agresiva y empezó a generar oportunidades claras.

Oportunidades y reacción del Madrid

Marc Cucurella tuvo varias chances, incluido un remate de pelota parada que se fue por la zurda, mientras que Éder Militão exigió al arquero con un disparo desde fuera del área tras una asistencia de Eduardo Camavinga. Bernardo Silva remató de cabeza desde muy cerca y Vinícius Júnior tuvo un par de intentos que no encontraron el arco.

Finalmente, la insistencia dio resultado a los 32 minutos cuando Bellingham definió con un espectacular taco tras un centro preciso de Cucurella, igualando el marcador y devolviendo el entusiasmo a los visitantes. Kylian Mbappé también tuvo una ocasión clara que se fue por encima del travesaño, señal de la voluntad ofensiva que mostró el equipo madridista durante toda la segunda mitad.

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Empate y consecuencias en la tabla

El empate deja un resultado que puede considerarse justo según el desarrollo del partido, ya que ambos equipos tuvieron situaciones para inclinar la balanza. Para el AEK Atenas, el 1-1 representa una oportunidad perdida de sumar un resultado histórico en casa, aunque también demuestra que puede competir de igual a igual con un rival de gran jerarquía.

Para el Real Madrid, la igualdad mantiene su racha sin derrotas en la competición y deja en evidencia la necesidad de ser más eficaz en el área rival. Ambos conjuntos siguen enfrentando un calendario exigente y cada punto puede resultar decisivo para definir su clasificación en la fase de liga y sus chances de avanzar en el torneo europeo.