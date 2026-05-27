Advance of Cosmetic Procedures and the Role of Unregulated Providers

The ISAPS reports on the global advancement of cosmetic procedures, driven in part by clear-cutting in many countries and increasing demand for cosmetic procedures. Dr. Jorge Wetzel, a plastic surgeon, highlights the constant presence of the topic in recent North American plastic surgery congresses, stating that it has been one of the most repeated concerns within the specialty. The demand for cosmetic procedures has grown worldwide over the past decade, with an increasing number of unregulated providers catering to the demand at a lower cost or with promises of immediate results. These unregulated providers play a central role in this process. Filters, image editing, and beauty standards that do not exist outside of a screen are driving consultations that may not respond to any real medical need. The situation becomes more complex when the patient is a minor, requiring medical professionals to act with greater responsibility, ethics, and professionalism. The need for a balance between the regulated and unregulated sectors of the industry is crucial, as the unregulated sector poses a challenge to the regulated sector. The Global Plastic Surgery Congress 2026, organized by the American Society of Plastic Surgeons and the Argentine Society of Plastic, Reconstructive, and Reparative Surgery, brings together experts from around the world to discuss various topics, including the latest surgical techniques, artificial intelligence in plastic surgery, regenerative therapies, and the prevention of complications. The congress also includes forums for residents, young surgeons, and women in the field.

El avance del fenómeno de los procedimientos cosméticos a nivel global, impulsado en parte por los claros en muchos países y por la creciente demanda, ha sido advertido en los reportes de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, Reconstructora y Estética (ISAPS).

Según el Dr. Jorge Wetzel, cirujano plástico, en los últimos cuatro congresos norteamericanos de cirugía plástica a los que asistió, el tema estuvo presente de manera constante, probablemente siendo una de las preocupaciones más repetidas dentro de la especialidad. Cuando las consecuencias se materializan, como infecciones, necrosis, lesiones nerviosas y resultados irreversibles, la persona afectada suele llegar al sistema de salud con un daño que un especialista habilitado debe intentar corregir. A veces, con éxito; otras, sin margen.

La demanda de procedimientos estéticos creció en todo el mundo durante la última década, y con ella, también el circuito de prestadores sin credenciales que responden a esa demanda a menor costo o con promesas de resultados inmediatos. Estos prestadores ocupan un lugar central en este proceso. Filtros, edición de imagen y modelos de belleza que no existen fuera de una pantalla funcionan como motor de consultas que en algunos casos no responden a ninguna necesidad médica real.

El problema se vuelve más delicado cuando el paciente es menor de edad. Hoy muchas personas llegan a una consulta influenciadas por redes sociales, tendencias pasajeras o por, y en algunos casos eso incluso involucra adolescentes y menores de edad, una situación que obliga a actuar con mayor responsabilidad médica, ética y profesional.

La respuesta no es solo regulatoria, sino también educativa: que el paciente entienda qué implica un procedimiento invasivo, quién está habilitado para realizarlo y cuáles son los riesgos reales. La cirugía plástica bien ejercida mejora calidad de vida, reconstruye secuelas, corrige problemas funcionales y acompaña situaciones humanas muchas veces complejas. Reconstruye tejidos tras quemaduras, tumores o accidentes; corrige problemas funcionales que afectan la calidad de vida. Es otra cosa.

Y la confusión entre esa especialidad y el mercado paralelo que la imita es parte del problema. El Global Plastic Surgery Congress 2026, organizado en conjunto por la American Society of Plastic Surgeons (ASPS) y la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER), reunirá hasta el viernes en Buenos Aires a especialistas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Brasil, Colombia, México y otros países.

El programa abarcará desde técnicas quirúrgicas de última generación hasta sesiones sobre inteligencia artificial aplicada a la especialidad, terapias regenerativas, tratamiento de quemados y prevención de complicaciones. También se debatirá el vínculo entre la cirugía plástica y la, y habrá foros específicos para residentes, jóvenes cirujanos y mujeres de la especialidad. Probablemente ese sea hoy uno de los desafíos más importantes que enfrenta la especialidad en todo el mundo





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cosmetic Procedures Unregulated Providers Minors Intelligence Artificial Regulated And Unregulated Sectors Plastic Surgery Congress

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En un mundo on demand de lo fugaz, la felicidad pasa por otro ladoEn un mundo on demand de lo fugaz, la felicidad pasa por otro lado

Read more »

Zac Efron Explains Why His Jaw Suddenly “Got Really, Really Big”Zac Efron explained his noticeably different facial structure was due to a serious injury he sustained almost a decade ago.

Read more »

Series en febrero: qué ver en Star+, Amazon Prime Video y másCuáles son las producciones estreno más importantes que se pueden ver on demand

Read more »

Flow: llega la serie española El marqués, inspirada en un crimen realLa ficción estrenará en exclusiva por esta plataforma on demand.

Read more »

Los estrenos destacados y eventos para ver en marzo por FlowAdemás, un repaso por los contenidos sin cargo que se podrán ver on demand.

Read more »

Política fiscal del efectivo: cómo declarar y qué complicacionesThe text explains the tax implications of physically holding unbanked cash and the procedures for reporting and declaring it.

Read more »