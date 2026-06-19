Adrián Ravier, economista y diputado libertario, designado como nuevo vocero de Milei

Adrián Ravier, economista y diputado libertario, ha sido designado como nuevo vocero del Gobierno en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ravier asumirá su cargo a partir de la próxima semana y tratará de contribuir a la comunicación de los logros del Gobierno y responder a las dudas en el proceso de transformación hacia una nueva Argentina.

Habló Adrián Ravier tras haber sido designado como vocero de Milei: ‘Trataré de aportar para comunicar los logros del Gobierno’ Con su designación, el Gobierno busca oxigenar el área de comunicación en medio de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Ravier confirmó que asume la semana que viene y agradeció la confianza a Milei: ‘Trataré de aportar un granito de arena’ Además, indicó que su tarea será ‘comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina’ Su desembarco en el Gobierno había sido confirmado horas antes por la cuenta oficial en redes sociales de la Vocería Presidencial. Desde la vocería manifestaron: ‘Después de, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el Presidente Javier Milei.

Con el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo, el país ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad’ Quién es Adrián Ravier, el economista y diputado libertario que Javier Milei eligió como nuevo vocero También lo había anunciado el jefe de Gabinete y actual vocero, Manuel Adorni, en la misma red social: ‘Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante:El asesor presidencial, Santiago Caputo, también felicitó la designación del diputado como vocero en redes.

Felicidades Adrian Ravier.en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra el jefe de Gabinete.y estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva donde se realizaron anuncios vinculados al “Super RIGI” y al récord de incautación de drogas. Aunque hasta ahora mantenía un perfil más vinculado al mundo académico que a la política partidaria, Ravier esdurante años participó de debates públicos sobre política económica y se consolidó como uno de los defensores más consistentes de las ideas de libre mercado que hoy forman parte del ideario del Gobierno.

Se graduó como licenciado en Economía y luego completó estudios de posgrado tanto en la Argentina como en el exterior. Obtuvo una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y más tarde alcanzó el doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid





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