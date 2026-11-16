Adrián Marcelo Grau abandonó su banca en la Convención Constituyente de Bariloche tras ser criticado por publicaciones que reivindicaban a la dictadura militar y a Jorge Rafael Videla.

Adrián Marcelo Grau, figura política de la lista 658 en Bariloche, ha renunciado formalmente a su banca como convencional constituyente este lunes. Esta decisión pone fin a su participación en el cuerpo legislativo local encargado de reformar la Carta Orgánica, compuesto por quince titulares. La renuncia ocurre tras intensas presiones sociales y denuncias penales por sus publicaciones en redes sociales, en las que se lo vinculó con la apología de la última dictadura cívico-militar argentina.

Denuncias por apología de la dictadura

Las publicaciones que desencadenaron el rechazo generalizado se realizaban un 22 de marzo, apenas un día antes del aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En una de las imágenes compartidas, Grau presentaba a Jorge Rafael Videla con una expresión que lo exaltaba como una figura de grandeza histórica. El candidato acompañaba esta visualización con un mensaje textual que reivindicaba explícitamente la eliminación física de sus adversarios políticos, afirmando que con figuras como Videla no existirían opositores izquierdistas.

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Otro contenido publicado por Grau lamentaba que la tarea represiva del régimen no se hubiera completado y difundía material que negaba la cifra oficial de 30.000 personas desaparecidas. En estas publicaciones, descalificaba a las víctimas del terrorismo de Estado e insinuaba que la represión debiera haber alcanzado a un número mayor de personas. Estos actos motivaron que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche presentara una denuncia penal por apología del delito, amparada en el artículo 213 del Código Penal.

Posiciones de los actores políticos y sociales

El Partido Unión y Libertad (PUL), junto a Juntos Somos Río Negro, formaba parte de la alianza lista 658 impulsada por el intendente Walter Cortés y respaldada por el gobernador Alberto Weretilneck. Durante las elecciones del 1 de noviembre, Grau intentó distanciarse de las controversias, negando categóricamente haber escrito los mensajes y atribuyéndolos a un posible hackeo de su cuenta. Sin embargo, siete integrantes de un consejo asesor local se presentaron ante la fiscalía para solicitar que se priorizara la investigación y se preservara la evidencia digital antes de que Grau asumiera el cargo.

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El pasado 12 de noviembre, Grau juró como convencional en un acto marcado por el rechazo. Militantes y vecinos lo recibieron con abucheos, pañuelos blancos y gritos que recordaban la cifra de los 30.000 desaparecidos. En respuesta, Grau realizó gestos hacia la sala que despertaron un repudio generalizado entre los presentes. Rubén Marigo y Ezequiel Gonzalo Palavecino firmaron la denuncia que buscaba preservar la evidencia y asegurar que la investigación no se viera obstaculizada por la toma de posesión del cargo.

Consecuencias y relevo en la banca

La renuncia de Grau permite que su banca sea ocupada por Warner Luis Erwin Riquelme, quien ocupa el primer lugar entre los suplentes de la lista 658. Esta transición marca el cierre del ciclo político para el convencional cuestionado y consolida la representación de la alianza en la reforma de la carta orgánica local. La decisión finaliza un período de tensión política que involucró a múltiples sectores de la sociedad barilochense.

El medio local Bache3000 publicó detalles sobre esta decisión, destacando que algunos sectores la esperaban mientras que a otros tomó por sorpresa. La situación refleja la presión política y social que rodeó la carrera electoral de Grau desde que se conocieron sus publicaciones sobre la dictadura. La comunidad política y civil continúa monitoreando los procesos de reforma institucional en la región de Bariloche ante estos cambios de última hora.