Adornos bancada aprueba cambios en armas, convenios y nombramiento judicial, con sesión en Senado

En un evento en el Senado, la bancada que encabeza Patricia Bullrich y sus aliados aprobó cambios en la regularización de armas, una serie de convenios internacionales y el pliego del juez federal Carlos Mahiques para renovar su cargo por cinco años más.

La bancada que preside Patricia Bullrich y sus aliados aprobó cambios en la regularización de armas, una serie de convenios internacionales y el pliego del juez federal Carlos Mahiques para renovar su cargo por cinco años más.

La Libertad Avanza sugirió abrir el recinto de la cámara baja para reducir las áreas con subsidios en su tarifa de gas y una iniciativa que propone eliminar alrededor de 70 normas consideradas inútiles u obsoletas. Además, buscar una fecha alternativa para reunirse los 129 diputados para tratar su temario, ya que la jugada oficialista impidió esperar a que termine la primera sesión.

La oposición deberá esperar a que termine la primera sesión para luego intentar reunir nuevamente los 129 diputados y tratar su temario. O buscar una nueva fecha. La oposición deberá esperar a que termine la primera sesión para luego intentar reunir nuevamente los 129 diputados y tratar su temario. O buscar una nueva fecha





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