Adorni y la negociación silenciosa en medio de la polarización en Diputados

La comparecencia del jefe de Gabinete ante la Cámara Baja no derivó en el conflicto esperado, sino en rumores de un diálogo discreto entre oficialistas y opositores para evitar un escenario perjudicial para ambos bandos. La sesión transcurrió con un tono moderado, sin los escándalos previstos, aunque la presión sobre Adorni persiste.

Manuel Adorni y la sombra de una negociación estratégica en medio de la polarización en Diputados . La comparecencia del jefe de Gabinete ante la Cámara Baja, aunque tensa, no derivó en el conflicto esperado.

En lugar de confrontación, surgieron rumores de un diálogo discreto entre oficialistas y opositores para evitar un escenario perjudicial para ambos bandos. La sesión, que se extendió por seis horas, transcurrió con un tono más moderado de lo anticipado, sin los escándalos que se temían tras el viaje presidencial a Nueva York y las acusaciones en torno al patrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Aunque el juez Daniel Rafecas cerró el expediente por falta de impulso fiscal, la presión sobre el ministro coordinador persistía. La estrategia del Gobierno libertario, liderado por Javier Milei, fue clara: evitar que la sesión se convirtiera en un nuevo foco de conflicto, como ocurrió en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Para ello, el oficialismo movilizó a todo el Gabinete y a los hermanos Milei, quienes ocuparon los palcos de invitados en la Cámara Baja.

La bancada oficialista, unida en torno a Adorni, buscó demostrar cohesión frente a una oposición que, en lugar de capitalizar los errores del ministro, optó por un enfoque menos agresivo. La advertencia previa de que el Gobierno respondería con acusaciones a cualquier provocación no pasó de ser un amague, lo que permitió que la sesión transcurriera sin incidentes graves.

Sin embargo, las interpretaciones sobre lo ocurrido fueron variadas. Algunos diputados, tanto oficialistas como opositores, sugirieron que detrás de la calma aparente se escondía una negociación silenciosa para evitar un desenlace perjudicial para todos. Mientras tanto, en el tablero político bonaerense, Sergio Massa trabaja en un plan para 'ordenar' a los intendentes frente a Axel Kicillof, en un contexto donde la tensión entre el Gobierno nacional y las provincias sigue siendo un factor clave.

La comparecencia de Adorni, aunque no fue el escándalo esperado, dejó en evidencia la complejidad de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en un momento de alta polarización





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