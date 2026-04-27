Adorni se presenta en Diputados en medio de controversias y con el apoyo de Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados el miércoles, con la presencia del presidente Javier Milei como muestra de apoyo. La oposición teme que evada preguntas sobre su patrimonio y prepara un interrogatorio exhaustivo.

Después de más de un mes de silencio público, Manuel Adorni , jefe de Gabinete, comparecerá ante la Cámara de Diputados el miércoles para presentar su primer informe de gestión.

Este evento está respaldado por una estrategia de apoyo del oficialismo, liderada por el presidente Javier Milei, lo que ha generado preocupación y malestar en la oposición. La principal inquietud de los opositores radica en la posibilidad de que Adorni evada responder preguntas sobre su patrimonio y las investigaciones judiciales en curso. La Cámara baja, presidida por Martín Menem, ha convocado formalmente a la sesión para el miércoles a las 10:30.

La presencia de Milei en uno de los palcos del Congreso es un gesto inédito, que demuestra un fuerte respaldo al funcionario en medio del escándalo que lo ha mantenido alejado de la atención pública. Se anticipa que otros ministros también asistirán, replicando el ambiente tenso de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.

La sesión se extenderá por aproximadamente seis horas, comenzando con la exposición inicial de Adorni, quien se centrará en temas de gestión y la agenda parlamentaria, evitando mencionar el escándalo de sus viajes y compras inmobiliarias. La oposición tendrá la oportunidad de interrogarlo durante el turno de preguntas por bloque. El esquema de preguntas asigna tiempos diferenciados a cada bloque, comenzando por los más pequeños y culminando con Unión por la Patria, que dispondrá del mayor tiempo para sus preguntas.

Esta organización ha provocado críticas, ya que la oposición teme que Adorni se retire abruptamente de la sesión, como lo hizo su predecesor, Guillermo Francos, en el Senado. Existe la preocupación de que el oficialismo intente desviar la atención o 'pudrir' la sesión para proteger a Adorni de preguntas incisivas. En este contexto, la oposición planea coordinar sus acciones y preparar un cuestionario directo y contundente, buscando exponer inconsistencias u omisiones en la declaración de Adorni.

Sin embargo, también existe cautela para evitar que el oficialismo aproveche cualquier excusa para evadir las preguntas sobre su patrimonio. Por su parte, La Libertad Avanza asegura que Adorni se centrará en su gestión y responderá a las preguntas de los diputados. El informe escrito, que responde a más de 2.100 preguntas de los diputados (originalmente 4.800), se espera que sea presentado en la Cámara baja este martes.

La oposición busca aprovechar la sesión para presionar a Adorni y obtener respuestas claras sobre su situación patrimonial, mientras que el oficialismo se prepara para defender a su jefe de Gabinete y presentar una imagen de gestión eficiente y transparente. La sesión promete ser un evento político de alta tensión, con un fuerte componente de confrontación y un escrutinio exhaustivo de la gestión de Adorni





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