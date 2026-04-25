Adorni se prepara para enfrentar un Congreso hostil y dos investigaciones judiciales

Manuel Adorni anticipa un pico de tensión en su informe ante el Congreso la próxima semana, mientras enfrenta investigaciones por sus propiedades y viajes. El Presidente Milei lo acompañará en la sesión, en una estrategia inusual que subraya la importancia de Adorni dentro del gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anticipa que la próxima semana, durante su informe ante el Congreso , enfrentará el punto álgido de las críticas y cuestionamientos en su contra.

Tras este momento de máxima intensidad, espera un período de mayor calma. Adorni ya distribuyó las preguntas formuladas por los diputados a los distintos ministerios, seleccionando posteriormente las respuestas que ofrecerá en la primera hora de su presentación. La parte más conflictiva se presentará cuando la oposición lo interrogue sobre sus propiedades, viajes y gastos, temas que lo persiguen desde su viaje a Nueva York, donde combinó asuntos laborales y familiares.

Aunque su equipo sugiere que estas preguntas son irrelevantes, el gobierno reconoce la necesidad de preparar algunas respuestas. La oposición teme que Adorni intente replicar el estilo confrontacional de Javier Milei en la Asamblea Legislativa, sin embargo, se subraya la diferencia entre ambos. Para respaldar a su ex vocero, el Presidente Milei acompañará a Adorni en la sesión del 29.

Esta decisión es inusual, ya que tradicionalmente el jefe de Gabinete actúa como escudo protector del Presidente, asumiendo la responsabilidad de las crisis políticas. En este caso, el Presidente se expone para salvaguardar a su jefe de Gabinete. Esta situación refleja la posición de Adorni dentro del gobierno: un jefe de Gabinete centrado en la administración interna, cuya influencia deriva de su estrecha relación y comunicación diaria con el Presidente.

Las relaciones con la oposición y los gobernadores provinciales están a cargo de Diego Santilli, quien luego informa a Adorni o a Karina Milei para involucrar al Presidente en las decisiones. El acceso directo al Presidente está limitado a Adorni, Karina Milei, Sandra Petovello, Lilia Lemoine, Santiago Caputo y Luis Caputo. Adorni espera que la sesión del 29 sirva como una válvula de escape para las preguntas más incisivas de la oposición, disminuyendo la tensión con el tiempo.

Actualmente, Adorni enfrenta dos investigaciones judiciales. La primera, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, investiga la compra de dos departamentos en Buenos Aires y una casa en un country club. Sus defensores argumentan que se trata principalmente de deudas, y deberán justificar el origen de los fondos utilizados en estas operaciones. El desafío real surgirá cuando venzan las hipotecas y Adorni deba realizar los pagos.

Una posible solución sería vender el departamento en la Avenida Asamblea para cancelar las hipotecas y conservar la propiedad en la calle Miró, aunque el escándalo actual dificulta encontrar compradores. La investigación avanza con la declaración de nuevos testigos, pero se espera una fase más pausada cuando los peritos y contadores verifiquen la información. La segunda investigación, también a cargo de Lijo, se centra en los costosos viajes de esparcimiento de Adorni y su familia desde que asumió el cargo.

En este caso, Adorni deberá responder ante un juez molesto con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien, al igual que Adorni, pertenece al círculo de Karina Milei en la disputa con Santiago Caputo





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