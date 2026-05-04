Adorni se niega a explicar su patrimonio invocando un 'debido proceso' inexistente

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa evitando dar detalles sobre el crecimiento de su patrimonio, argumentando que está limitado por el 'debido proceso judicial', una restricción que no está contemplada en la ley. La controversia se agrava con nuevas revelaciones sobre compras de propiedades y viajes costosos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , reiteró su negativa a ofrecer explicaciones públicas sobre el origen y la evolución de su patrimonio. Adorni argumentó que el ' debido proceso judicial ' le impide abordar el tema, invocando una prohibición legal que, según expertos, no existe.

A pesar de afirmar haber brindado 'todas las explicaciones a la sociedad', admitió la posibilidad de que existan cuestiones pendientes que serán aclaradas ante los tribunales, que considera el 'único ámbito competente'. La controversia se intensifica con revelaciones sobre la demora en la presentación de declaraciones juradas de bienes, específicamente el anexo relacionado con la compra de una casa en Indio Cua por parte de su esposa, presentada con casi un año de retraso.

Además, se ha informado sobre una inversión de US$245.000 en refacciones de dicha propiedad, según testimonios presentados ante la justicia mientras Adorni ofrecía una conferencia de prensa. La compra de este inmueble fue informada públicamente por Adorni el mes pasado, una vez que la causa penal estaba en curso.

Adorni evitó responder preguntas sobre un viaje de cinco días a Bariloche realizado por él y su familia, con un costo de $9.104.769,97, y sobre las sospechas de sobresueldos en el gobierno, argumentando que 'no se analizan notas periodísticas'. Esta postura resulta irónica considerando que Adorni lideró un programa de streaming llamado 'Fake, 7, 8' dedicado a denunciar 'noticias falsas' y que su gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial para contrarrestar la desinformación y criticar a los medios.

Esta oficina, sin embargo, ha sido criticada por su enfoque en la propaganda y las acusaciones a periodistas en lugar de la verificación de hechos. En su conferencia, Adorni comenzó con una serie de anuncios sobre temas diversos, como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, cambios en los subsidios al gas y la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral, buscando aparentemente desviar la atención de las preguntas sobre su patrimonio.

La negativa de Adorni a responder preguntas específicas se extendió a las declaraciones de Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras del departamento de Caballito, quien afirmó ante la fiscalía que Adorni se comprometió a pagar US$65.000 adicionales al precio de venta declarado. Tampoco ofreció detalles sobre el precio de la casa en Indio Cua, ni explicó por qué no la había declarado ante la Oficina Anticorrupción hasta este año.

Adorni insistió en que el 'debido proceso judicial' le impide dar explicaciones, una afirmación cuestionada por constitucionalistas como Alejandro Carrió, quien señaló que no existe una prohibición legal que le impida a un funcionario público aclarar su patrimonio, especialmente cuando la Ley de Ética Pública promueve la transparencia. Adorni defendió la postura del gobierno de respetar la división de poderes y asegurar que no obstruirán el avance de ninguna causa judicial, reiterando argumentos similares a los presentados ante la Cámara de Diputados la semana anterior





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