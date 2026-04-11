Adorni se enfrenta a un escrutinio judicial y político antes de su informe en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para su primer informe en el Congreso en medio de investigaciones judiciales y tensiones políticas crecientes. La oposición busca su destitución y se cuestiona su permanencia en el gobierno.

Mientras la preocupación crece en el oficialismo sobre la situación judicial de Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito debido a la compra de dos propiedades y los gastos en vuelos y viajes, la Cámara de Diputados sigue adelante con los preparativos para la sesión en la que el jefe de Gabinete presentará su primer informe de gestión ante el Congreso .

La cita es el 29 de abril, y desde el oficialismo han ratificado que, al menos por ahora, Adorni no se baja ni posterga su visita al parlamento, a pesar de las crecientes dudas entre los legisladores del oficialismo y sus aliados sobre la conveniencia de sostener al vocero del Gobierno, acusado de posibles inconsistencias entre su última declaración jurada y la compra de inmuebles, junto con una serie de viajes al extranjero. Sin embargo, desde la órbita libertaria se ha desestimado la posibilidad de que el jefe de Gabinete presente su informe acompañado por el presidente Javier Milei, como se especuló tras la confirmación de la fecha de su debut en el Congreso por parte del funcionario. Cabe recordar que, al momento del anuncio, Milei expresó en su cuenta de X su intención de estar con el ministro coordinador. El mensaje textual del Presidente fue: 'No me lo pierdo. ¡¡¡Ahí estaré!!!'. Desde el oficialismo, se ha asegurado que hasta el momento no ha habido ninguna comunicación de la Casa Rosada confirmando la presencia de Milei en la reunión del 29 de abril. Incluso, se ha insinuado que el mensaje podría interpretarse como una indicación de que el Presidente seguirá el informe a través de la transmisión en línea.\Adorni se encuentra preparándose para responder a las preguntas de los diputados, lo cual es confirmado por fuentes oficiales. Antes de su visita, los legisladores le han enviado un récord de más de 4800 preguntas escritas, cuyas respuestas seguramente serán conocidas horas antes de la presentación del informe. Paralelamente, Martín Menem ha evitado consultar a sus socios dialoguistas sobre el ambiente con el que el jefe de Gabinete llegará a la Cámara baja. Tanto el peronismo como algunos referentes del interbloque Unidos están cada vez más interesados en la posibilidad de interpelar a Adorni, no solo por sus viajes y propiedades, sino también por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, en el que también están involucrados el Presidente y su hermana Karina Milei. Tanto en el PRO como en la UCR, los principales aliados del Gobierno en el Congreso, coinciden en la necesidad de esperar una definición judicial sobre la situación del funcionario. Asimismo, esperan un gesto de Menem para definir su postura ante la presentación de Adorni en Diputados. Entre los aliados, la preocupación por el impacto del proceso judicial contra Adorni crece, y se intensifica la solicitud de renuncia. Un legislador comentó que 'se lo tienen que sacar de encima porque es una locura que siga en el Gobierno'. Esta sensación se extiende en ambas cámaras. Incluso, la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, se ha distanciado de la continuidad del ministro coordinador, quien, a su juicio, está 'muy afectado'. Sin embargo, destacó que el Presidente ha tomado la decisión de mantenerlo en el cargo.\En paralelo, el rumor en el Congreso de que Karina Milei no negociará con los gobernadores para frenar un avance de la oposición se intensifica. Se sabe que, si los K, la izquierda, Unidos y los diputados de las provincias del norte se unen, contarán con la mayoría absoluta requerida por la Constitución para aprobar la moción de censura y destituir a Adorni. Según la interpretación de sectores de la oposición, el Gobierno no puede aceptar la renuncia del jefe de Gabinete tras el apoyo de Milei y, 'si el kirchnerismo cumple su objetivo, podrán mantener la versión de que no los dejan gobernar'. El escenario no será sencillo para el jefe de Gabinete, quien presentará su primer informe en el Congreso, cumpliendo con el mandato constitucional de comparecer una vez al mes, alternando ambas cámaras. Adorni no solo deberá responder a las presiones del kirchnerismo, que busca una moción de censura para destituirlo, sino también a legisladores como Marcela Pagano, impulsora de la denuncia que inició el expediente judicial. Además, el jefe de ministros deberá responder por los recortes que las provincias denuncian haber sufrido en la distribución de la coparticipación federal y las deudas que el Estado nacional mantiene con las cajas previsionales que no fueron transferidas a la ANSeS, que hasta el año pasado ascendían a $ 350.000 millones, tras la suspensión de las transferencias dispuesta en 2024





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