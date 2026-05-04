Adorni se defiende y detalla medidas de gestión en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que solo responderá ante la Justicia sobre sus causas y detalló una serie de medidas de gestión, incluyendo una bonificación en las tarifas de gas y avances en acuerdos comerciales.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ofreció una conferencia de prensa en la Casa Rosada este lunes, donde delineó su postura frente a las investigaciones en curso sobre su patrimonio y viajes personales.

Adorni enfatizó que responderá a cualquier requerimiento de la Justicia, pero no ofrecerá detalles adicionales sobre los aspectos específicos de la investigación mientras esta se encuentre en curso, argumentando que no está en su derecho hacerlo. Subrayó el respeto del Gobierno por la división de poderes y aseguró que no se obstaculizará el avance de la investigación judicial.

En relación a su situación patrimonial, Adorni aclaró que proporcionará un detalle completo y actualizado de sus bienes cuando venza el plazo de su última declaración jurada, cumpliendo así con las obligaciones legales establecidas. Respecto a los viajes personales con su familia que están siendo investigados, el ministro coordinador reiteró que todos los gastos fueron cubiertos por él mismo y que se trató de vacaciones privadas, sin la intervención de terceros ni la recepción de obsequios.

Esta declaración busca disipar cualquier duda sobre la transparencia de sus acciones y la legalidad de sus gastos personales. El regreso de Adorni a las conferencias de prensa, una práctica que se reinstaurará con mayor frecuencia según sus propias palabras, se enmarca en la estrategia del oficialismo para recuperar protagonismo en el debate público, en un momento en que la investigación sobre su presunto enriquecimiento ilícito ha ganado atención mediática.

La reapertura de la sala de periodistas en la Casa de Gobierno, aunque con restricciones en el acceso para algunos medios de comunicación, también forma parte de este esfuerzo por mejorar la comunicación con la prensa y la sociedad. Adorni aprovechó la conferencia para destacar una serie de medidas y avances en la gestión gubernamental. Mencionó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, resaltando su importancia para el comercio y la integración regional.

También se refirió a la reglamentación del régimen de incentivo a la formalización laboral, una iniciativa destinada a fomentar la creación de empleo y reducir la informalidad en el mercado laboral. Asimismo, informó sobre la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza la venta de propiedades del Estado, con el objetivo de fortalecer las Fuerzas Armadas y optimizar el uso de los recursos públicos.

En el ámbito de la seguridad, Adorni detalló cambios en el Registro Nacional de Armas (RENAR) en relación con los requisitos para la portación de armas, buscando fortalecer el control y la seguridad en este ámbito. Además, anunció un decreto para otorgar excepciones tributarias en favor de Belgrano Cargas y el sistema ferroviario, con el fin de apoyar el desarrollo del transporte de carga y mejorar la infraestructura ferroviaria.

También se mencionaron resoluciones dirigidas al sistema de donación voluntaria de sangre, buscando promover la solidaridad y garantizar el suministro de sangre para quienes lo necesiten. Estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno con una amplia gama de temas, desde la economía y el empleo hasta la seguridad y la salud pública.

Finalmente, Adorni abordó la situación energética y anunció una bonificación del 75% en las tarifas de gas, justificada por el conflicto bélico internacional que ha afectado al sector y perjudicado a los sectores más vulnerables de la población. Esta medida busca mitigar el impacto de la crisis energética en los hogares y las empresas, protegiendo a quienes menos tienen.

El jefe de Gabinete enfatizó que el Gobierno está tomando medidas para hacer frente a los desafíos económicos y sociales, y que se está trabajando para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. La conferencia de prensa de Adorni se convirtió en un espacio para responder a las acusaciones en su contra, pero también para presentar una visión positiva de la gestión gubernamental y destacar los avances en diversas áreas.

La estrategia del oficialismo parece estar enfocada en recuperar la confianza de la opinión pública y demostrar que el Gobierno está trabajando para resolver los problemas del país. La restricción de acceso a la sala de prensa para algunos medios, sin embargo, generó críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la libertad de prensa.

La situación sigue siendo monitoreada de cerca por la sociedad y los medios de comunicación, quienes esperan una mayor claridad y transparencia en el manejo de los asuntos públicos. La insistencia en la legalidad y la cooperación con la justicia, combinada con la presentación de logros de gestión, busca construir una narrativa favorable en medio de la controversia





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