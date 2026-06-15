Adorni recibió plata en cripto y tendrá que explicar cómo hizo para conseguir los dólares en efectivo

El jefe de Gabinete, Adorni, está investigado por enriquecimiento ilícito después de que se descubrieron transferencias sospechosas en sus finanzas. Adorni ha confesado que había ocultado la plata en sus declaraciones juradas de bienes, pero la Justicia no da por probada ninguna de sus nuevas afirmaciones.

El jefe de Gabinete, Adorni , recibió más de 100 mil dólares en 2024 a través de las plataformas Lemon y Binance, y ahora tendrá que explicar cómo hizo para conseguir los dólares en efectivo.

La Justicia detectó que Adorni recibió esta cantidad de dinero mientras era funcionario público, y ahora está investigado por enriquecimiento ilícito. Adorni ha confesado que había ocultado esta plata en sus declaraciones juradas de bienes como funcionario, pero la Justicia no da por probada ninguna de estas nuevas afirmaciones del jefe de Gabinete. Los investigadores judiciales consideran como pruebas válidas y sólidas a diferentes transferencias de otras criptomonedas que la pesquisa sobre el patrimonio de Adorni detectó.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo descubrieron estos movimientos sospechosos en las finanzas del jefe de Gabinete hace más de un mes. Adorni ahora admite haber obtenido más de 500 mil dólares gracias a un 'golpe de dados' en inversiones realizadas hace doce años, y se le agregarán todas las sospechas sobre cómo logró aumentar un ahorro de 200 mil dólares en 500 mil de la misma moneda apostándole al bitcoin.

Los sabuesos judiciales, que sumaron a un perito experto en criptomonedas a la investigación por el enriquecimiento ilícito de Adorni, dejaron trascender que es posible que el jefe de Gabinete pueda comprobar que maneja las llamadas 'billeteras' desde las que salieron los bitcoins con ganancias, pero eso no es de ninguna manera una prueba irrefutable de que haya sido él quien realizó esas operaciones





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