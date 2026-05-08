Adorni recibe apoyo en medio de denuncias por enriquecimiento ilícito mientras Kirchner se somete a cirugía

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito, pero recibe el respaldo de figuras clave del gobierno. Mientras tanto, Máximo Kirchner se someterá a una cirugía en La Plata y dirigentes del PRO se reúnen en Bariloche para reactivar el debate interno. Además, se analizan los sistemas del submarino gemelo del ARA San Juan para evaluar las causas de su hundimiento.

En medio de la denuncia por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , recibió el apoyo de figuras clave del gobierno. La secretaria general de la Presidencia y el ministro del Interior lo acompañaron en un acto en Zárate, donde Adorni dará una conferencia de prensa en Casa Rosada a las 13.

Mientras tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina emitió una fuerte advertencia sobre los cuestionamientos al patrimonio de Máximo Kirchner, quien se someterá a una cirugía programada en una clínica de La Plata. En sus redes sociales, el líder de La Cámpora explicó que había postergado el procedimiento, pero finalmente lo realizaría este viernes.

Por otro lado, dirigentes del PRO se reunirán en Bariloche para reactivar el debate interno, con la presencia de figuras como la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y el diputado nacional Sergio Capozzi. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participará a través de una videollamada. En otro frente, Javier Milei buscará reforzar el apoyo a Adorni en la reunión de gabinete, programada para las 14, tras una recorrida por una automotriz.

Además, se anunció una medida para que magistrados y fiscales conozcan los sistemas del submarino gemelo del ARA San Juan, con el fin de evaluar las posibles causas del hundimiento que dejó 44 muertos. Adorni, por su parte, reanudó las conferencias de prensa en Casa Rosada y afirmó que no dará explicaciones sobre su situación patrimonial debido a la investigación judicial, a pesar de las críticas.

Patricia Bullrich, en una entrevista con A24, aseguró que no se arrepiente de haber sumado al gobierno y que el proyecto y el país sufren si no hay contundencia y rapidez





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