Adorni presenta el Informe 145 en Diputados: Reforma Tributaria y Alivio Fiscal en la Mira

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso ante la Cámara de Diputados el primer informe de gestión de su administración, destacando la reforma tributaria y el alivio fiscal como pilares centrales de su política económica. El informe aborda preguntas sobre la economía, el empleo, las tarifas, las privatizaciones y la situación de los municipios y el sector agropecuario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, acompañado por el presidente Javier Milei y los miembros del Gabinete, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Adorni reconoció que los resultados económicos actuales aún no se reflejan en la vida cotidiana de los argentinos, y evitó responder preguntas sobre su patrimonio y las investigaciones judiciales en curso. El informe, que responde a 2151 preguntas de diversos bloques legislativos, desde Adelante Buenos Aires hasta Unión por la Patria, se centra en temas clave como la economía, el empleo, las tarifas y las privatizaciones.

El documento, denominado “Informe 145”, aborda la reforma tributaria, un pilar fundamental de la administración actual. El presidente Milei enfatizó la necesidad de reducir impuestos, argumentando que el sistema tributario debe fomentar el crecimiento económico en lugar de servir a intereses particulares.

El gobierno se compromete a avanzar en la reestructuración del sistema tributario en función de la estabilidad de las finanzas públicas, mientras que el sector empresarial demanda una reducción del “costo argentino”, que abarca impuestos, regulaciones, logística y conflictos laborales. La discusión sobre la reforma tributaria generó interrogantes sobre los criterios de redistribución fiscal y el financiamiento federal, con el objetivo de evitar el aumento de las desigualdades entre provincias.

El gobierno está evaluando opciones para el IVA y el impuesto a las Ganancias, dos impuestos clave que se comparten con las provincias. Se consideran aspectos de eficiencia y simplificación del sistema tributario, tanto en las bases imponibles como en la unificación de las alícuotas.

Además, se abordó la situación de los municipios, acusados por el gobierno de “estafar a sus vecinos” a través de tasas municipales sin justificación. Se consultó sobre la posibilidad de reducir el IVA para las compras y contrataciones municipales, o de implementar mecanismos de devolución o créditos fiscales para compensar el IVA que pagan los municipios.

La respuesta del gobierno fue que la Subsecretaría de Relaciones con los Municipios brinda apoyo a los gobiernos locales, pero descartó la aplicación de políticas tributarias nacionales a los municipios o la concesión de alivios fiscales a ese nivel de gobierno. Cualquier modificación del régimen impositivo nacional es competencia exclusiva del Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Finalmente, el presidente Milei aseguró que el sector agropecuario experimentará una transformación, con una reducción gradual de las retenciones a la exportación, siempre y cuando el superávit fiscal lo permita. Se consultó sobre el plan del gobierno para reducir o eliminar los Derechos de Exportación (DEX).

La Jefatura de Gabinete repasó las medidas de alivio fiscal ya implementadas, como la eliminación de los DEX para lácteos y economías regionales, y la reducción permanente para granos y carnes, y aseguró que se continúa trabajando hacia la eliminación total de las retenciones de forma progresiva





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