Adorni Confesses to Enriching Illegally, Denounces Himself as Not a 'Chorro'

Adorni, the former Chief of Staff, confesses to enriching himself illegally and denounces himself as not a 'chorro' in a statement to the public. He explains how he made mistakes in his financial declarations and how he is prepared to pay for them.

del último año, justo cuando está en el ojo de la tormenta por un presunto enriquecimiento ilícito y luego de adherirse junto a su esposa Bettina Angeletti a "Las declaraciones juradas la presenté antes de ingresar y también las declaraciones rectificativas de los años previos, ante la oficina anticorrupción", comenzó Adorni .

"Toda mi vida trabajé en el sector privado. Me crucé con mi mujer, quien toda la vida se dedicó en el sector privado. Lo cierto es que toda la vida ahorramosLlegó el 2023, el Presidente me convoca para ser vocero, me entero unos días antes.

En todo el contexto que estábamos en 2023: lo que ocurre es que entrábamos en un barco que se chocaba contra la hiperinflación, pobreza, la bomba de las Leliqs, con un país al borde del precipicio, más lo que uno incorpora en la función público. Cuando un funcionario asume, tiene que presentar la declaración jurada de inicio. Eso lo tienen que hacer todos los funcionarios. En mi caso, también lo tuve que hacer", continuó el funcionario.

Lo único que hacíamos era apagar los incendios. Presento mi declaración jurada de inicio, donde copio mis declaraciones patrimoniales, donde no había incorporado el ahorro que habíamos hecho durante toda la vida y lo sigo arrastrando. Hasta marzo de este año, que me denuncian por enriquecimiento ilícito: hablo con el abogado y me dijo que me estaban acusando de chorro. La única forma de contrastar esto es explicando tu patrimonio y mostrando la declaración jurada", dijo.

Me dijo que tenía que demostrar que los ahorros son de antes de mi función pública. Ahí me pongo a rearmar con él la declaración. Con mi hermano encontramos dinero en el departamento de mi padre cuando muere, en 2002. Después seguimos trabajando, conozco a mi mujer, nos casamos.

En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. En 2014 empiezo a invertir fuerte en Bitcoin: en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo. Entre 2014 y 2018 gano bastante dinero con esta inversión. Más o menos invertimos unos u$s200.000 y ganamos unos u$s300.000.

No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro. Esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron al suerte de tener un ahorro. En 2015 fui padre y me volví más conservador. Habíamos llegado a un umbral de ahorro que considerábamos suficiente para nuestros hijos y nos retiramos de esa inversión.

Después la vida siguió. Seguimos trabajando, parte del dinero lo gastamos. La vida continuó y con el abogado me di cuenta que teníamos que demostrar que el ahorro que tenía en negro era el quid de la cuestión. Le conté que tenía billeteras, una serie de claves que podía ser documentación respaldatoria de que el dinero era previo a mi función pública.

Me llevó un tiempo encontrar esa documentación: no sabía dónde la tenía. También repasé todos los Bitcoins que compró durante 2017 y que luego los vendió, con lo que habría hecho la diferencia que incluyó en su declaración jurada. Todo esto es inviolable, no se puede modificar. Queda todo registrado.

En aquella locura del 2023 copie la declaración jurada, que venía siendo patrimonial y efectivamente voy arrastrando el error, que desde ya hago un mea culpa: cometí un error y voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar. Pero no soy un chorroTengo que responder a los plazos judiciales. Cuando me hacen la denuncia, sabía, estaba convencido que no importa lo que diga.

No tenía ningún sentido que explique sin la declaración jurada y la documentación que me respalde", agregó. u$s120.000 por la casa de Indio Cuá, que no estaba en sus declaraciones previas, el Jefe de Gabinete sostuvo: "Antes de la función pública había alquilado una casa en Indio Cuá. Era un alquiler por dos meses que hice a mitad de 2023. Para enero y febrero del año siguiente, porque me iba a ir de vacaciones ahí.

A los cuatro días de asumir, tenía unas entradas para ir a ver un recital a La Plata. Cuando salgo del recital, recibo una emboscada. Una agresión brutal de unos incivilizados, pasamos un momento espantoso. Cuando empiezo a ir a Indio Cuá, a esta casa alquilada, me doy cuenta que mi vida con los nenes de ir a un cine o un teatro, se había terminado.

No podía permitir que me agredan delante de mis hijos: conviviendo ahi, me doy cuenta que tenia que ir a pasar los fines de semana ahí. Ahí me pongo a buscar casa: más allá de que el ahorro que tenía estaba destinado a otra cosa, lo que me ocurre es que me doy cuenta de que tenía que destinar parte del dinero en eso. Parte lo había destinado en viajes





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