Adoptar a Guadalupe: una adolescentes de 16 años que necesita apoyo y una familia para crecer

El Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Río Segundo, en Córdoba, lanzó una convocatoria pública para adoptar a Guadalupe, una adolescente que actualmente se está riendo con una familia de acogida y necesita apoyo en diferentes áreas.

La convocatoria fue lanzada por un juzgado de Córdoba para adoptar y asumir la responsabilidad como familia de Guadalupe, una adolescente de 16 años que cursa el segundo año del secundario y va muy bien.

Quienes la acompañan dicen que es responsable, cariñosa y muy resiliente. Necesita apoyo en psicopedagogía, fonoaudiología y psicología para su crecimiento integral. Quiénes estén interesados en postularse para la adopción pueden escribir a la dirección convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar y citar el número de referencia de la convocatoria: Referencia N° A 02/26 (Guadalupe).

La persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse puede hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente





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