Estudio de Junior Achievement revela caída en exclusión financiera juvenil en Argentina, pero destaca riesgos digitales y brechas de conocimiento en 4.144 jóvenes.

La exclusión financiera entre los adolescentes en Argentina ha experimentado una reducción significativa, aunque este progreso coexiste con nuevos y complejos desafíos digitales. Un reciente informe elaborado por Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (Cepe) de la Universidad Torcuato Di Tella, cuenta con el apoyo institucional de BBVA. Este estudio, titulado Los adolescentes y las finanzas. Conocimientos y hábitos en Argentina 2026, pone de manifiesto que, a pesar del mayor acceso a herramientas bancarias, persisten vulnerabilidades críticas relacionadas con estafas, apuestas en línea y desinformación monetaria en redes sociales e inteligencia artificial.

Acceso digital y exposición a riesgos financieros

La investigación relevó una muestra masiva de 4.144 adolescentes de entre 14 y 19 años en las 24 jurisdicciones del país, complementada por cuatro grupos focales para profundizar en los hallazgos cuantitativos. Uno de los resultados más relevantes es la notable caída en los niveles de exclusión financiera, consolidando el uso de cuentas y billeteras digitales como prácticas cotidianas. El 63% de los jóvenes encuestados utiliza estos medios digitales como su método de pago más frecuente en sus transacciones diarias.

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Sin embargo, la mayor disponibilidad de estas herramientas digitales plantea serios desafíos de seguridad y conocimiento. Según los datos del relevamiento, seis de cada diez jóvenes están expuestos a al menos un tipo de riesgo financiero digital que puede comprometer sus ahorros o llevarlos a tomar decisiones económicas sin la información necesaria. Este escenario indica que la alfabetización financiera no ha avanzado al mismo ritmo que la adopción tecnológica.

Dependencia de redes sociales y fuentes de información

La relación de los adolescentes con la información financiera se ha desplazado hacia plataformas no tradicionales, lo que aumenta su exposición a consejos no verificados. El 39% de los encuestados utiliza las redes sociales e influencers para informarse sobre cuestiones económicas y financieras. Esta tendencia se sitúa detrás de las recomendaciones de los docentes, mencionados por el 35% de los encuestados, y del uso general de internet, citado por el 37%. Sin embargo, la educación formal sigue siendo la fuente más valorada, con los educadores destacados por el 78% de los jóvenes como un pilar fundamental.

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Esta dinámica refleja un cambio estructural en cómo los jóvenes procesan el dinero, pero también introduce riesgos derivados de la influencia de figuras públicas sin formación financiera adecuada. La falta de filtros críticos en estas plataformas exponen a la audiencia juvenil a estrategias de marketing agresivas y a consejos de inversión de alto riesgo, lo cual exige una intervención educativa más robusta y actualizada para proteger a esta demografía.

El desafío de sostener el hábito de ahorro

Aunque el interés por ahorrar es evidente, existe una brecha considerable entre la intención y la ejecución efectiva del hábito. El 44% de los adolescentes ahorra una parte de su dinero cada vez que recibe ingresos, lo que representa una conducta positiva pero no universal. Otro 34% lo hace de manera ocasional, pero reconoce abiertamente que termina gastando esos fondos acumulados, evidenciando dificultades en la disciplina financiera a largo plazo.

La confianza en las propias capacidades financieras también ha disminuido, lo que sugiere una mayor conciencia de las propias limitaciones. Actualmente, apenas el 21% de los jóvenes se siente plenamente seguro de sus habilidades para manejar el dinero, una cifra inferior al 28% registrado en la medición anterior. Además, aumentó del 12% al 15% la proporción de jóvenes que reconoce explícitamente que necesita aprender a manejar mejor su dinero, lo que indica una demanda creciente de educación práctica.

Demanda educativa y próximos pasos institucionales

El estudio identifica una demanda concreta y urgente en materia educativa por parte de los propios jóvenes. Siete de cada diez adolescentes consideran que la educación financiera y económica debería fortalecerse en las escuelas, incluyendo este tema entre los tres contenidos más útiles para su futuro profesional y personal. Esta postura subraya la necesidad de adaptar los currículos escolares a la realidad digital actual.

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Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement Argentina, enfatizó la necesidad de proporcionar a los jóvenes herramientas concretas para tomar decisiones informadas y desarrollar hábitos saludables. Según Brugnoli, es crucial enseñar a evaluar alternativas y reconocer los riesgos del entorno digital antes de tomar decisiones económicas. Los resultados muestran que, aunque el acceso a billeteras digitales avanzó con rapidez, los desafíos en el conocimiento financiero y la capacidad de reconocimiento de riesgos persisten, requiriendo una colaboración estrecha entre instituciones educativas, familias y el sector financiero.