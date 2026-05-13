Adolescente que esperaba cumplir 15 años permanece en terapia intensiva con una pierna amputada al atropellar en Federacion, Entre Rios

Rosario Fracalossi, una estudiante de tercero de secundaria, jugó al voleibol y practicó patín artístico en tres clubes de la ciudad. Actualmente, se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital Masvernat, en Concordia, donde los médicos debieron amputarle la pierna izquierda debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro vial en la localidad de Federación, Entre Ríos.

Una adolescente que esperaba sus 15 años permanece internada en terapia intensiva y con una pierna amputada luego de haber sido atropellada por un auto en la localidad de Federación , provincia de Entre Ríos .

Rosario Fracalossi, una estudiante de tercer año de secundaria, jugaba al vóley y practicaba patín artístico en tres clubes de la ciudad. Actualmente, se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital Masvernat, en Concordia, donde los médicos debieron amputarle la pierna izquierda debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro vial





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