Adolescente fallece en un choque violento con conductor Ford Ka investigado por homicidio en grado de tentativa

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Un adolescente de 15 años falleció luego de un choque y una violencia extrema con un conductor de Ford Ka que luego fue acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual , por parte de la UFID N° 9 de Chascomús.

Kevin viajaba como acompañante en una moto conducida por otro joven de 17 años cuando se estrellaron contra el vehículo del conductor de 25 años. Se informa de un caso de violencia familiar y lesiones en 2009, pero en libertad por haber presentado una apelación por parte de su defensa





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