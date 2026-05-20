Adolescente de 15 años fallece días después de accidente de tránsito y agresión por parte de vecino

Un adolescente de 15 años falleció dos días después de protagonizar un accidente de tránsito y recibir una agresión por parte de un vecino.

Un adolescente de 15 años murió dos días después de protagonizar un accidente de tránsito y recibir una agresión por parte de un vecino. El joven viajaba como acompañante en una moto conducida por un joven de 17 años.

Según las primeras reconstrucciones, la moto circulaba a alta velocidad cuando chocó de costado contra un Ford Ka manejado por el conductor de 17 años. El conductor de 17 años, por sus lesiones, fue trasladado primero al hospital mientras Kevin quedó en el lugar. Más tarde fue esposado y, mientras se encontraba en una camilla, se acercó Leandro Edgardo Marzzellino, de 50 años, y lo ahorcó y propinó entre cinco y seis golpes en la cabeza mientras estaba indefenso.

Según el video del choque, Marzzellino le colocó la rodilla en el cuello y golpeó la cabeza del adolescente mientras era esposado. El ataque quedó registrado por un testigo, el padrino y tío Jonatan Ezequiel Bianchi, que fue quién facilitó el material a la Justicia. Kevin llegó inconsciente y casi sin reacción. Falleció horas más tarde.

Hasta el momento, no se pudo establecer con certeza si el deceso fue consecuencia directa del impacto del accidente o de la golpiza posterior que recibió por parte de Marzzellino. El informe preliminar de la autopsia confirmó que el joven de 15 años sufrió fracturas múltiples de los huesos del craneo y una importancia que afectan fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel.

La familia había iniciado trámites para donar órganos, pero los suspendió tras recibir videos y mensajes sobre lo ocurrido. Familires, amigos y vecinos realizaron una marcha masiva en Chascomús para exigir justicia. La policía está a cargo de la UFID N° 9 de Chascomús investiga los hechos y espera el resultado final de la autopsia para resolver si pide la detención de Marzzellino. Según el comunicado, la única persona imputada es la conductora del Ford Ka, María Antonella Saint Jean





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