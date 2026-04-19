Adolescente de 14 años con objeto extraño en la garganta: dramático calvario y salvación inesperada

Un adolescente de 14 años vivió momentos de angustia al ahogarse con una galleta, escupir sangre y enfrentar la incomprensión inicial en centros de salud. Un alambre fino alojado en su garganta causó el dramático episodio que culminó con su exitosa intervención médica.

Un joven de 14 años experimentó una situación de extrema gravedad mientras compartía una merienda, un incidente que puso a prueba la diligencia médica y la fortaleza de su madre. Lo que comenzó como un sencillo acto de ingerir una galleta de agua se transformó rápidamente en una odisea de miedo y desesperación cuando el adolescente comenzó a toser intensamente, sintiendo un dolor agudo en su garganta. La situación escaló a un punto crítico al notar que su respiración se volvía dificultosa. Su madre, ante la creciente angustia de su hijo, intentó brindar asistencia inmediata, pero el pánico se apoderó de ella al ver que el joven escupía sangre, una señal inequívoca de que algo grave estaba sucediendo.

Impulsada por la urgencia, la madre se dirigió al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Alto Camet, en Mar del Plata, buscando ayuda profesional. Sin embargo, su desesperación se intensificó al recibir una respuesta que consideró insuficiente. A pesar de que el episodio era evidentemente grave, los especialistas del CAPS le indicaron que el caso no parecía ser de extrema gravedad y que ella solo atendía adultos, sugiriendo que debía buscar un pediatra. La madre, afligida y con su hijo visiblemente afectado, insistió en la presencia de sangre, pero recibió como respuesta que probablemente se debía al esfuerzo y al susto que estaba experimentando el joven. Esta falta de un diagnóstico certero y la aparente minimización de la gravedad de la situación provocaron una profunda frustración y un aumento de la angustia materna.

Ante la falta de una solución inmediata y con el tiempo corriendo en su contra, la madre decidió trasladar a su hijo al Hospital Materno Infantil, rogando por una atención más especializada. Durante el trayecto, el estado del adolescente continuó deteriorándose, con su capacidad para respirar disminuyendo drásticamente. Al llegar al centro médico, el panorama cambió radicalmente. Los profesionales del Hospital Materno Infantil actuaron con prontitud, internando al joven de inmediato. Tras una serie de exámenes exhaustivos, las radiografías revelaron la presencia de un elemento anómalo alojado en el tracto respiratorio superior del adolescente. Con esta información crucial, se procedió a realizar una laringoscopía, un procedimiento que permitió identificar la causa del sufrimiento del joven: un alambre fino que se había incrustado profundamente en su garganta.

Afortunadamente, tras la extracción exitosa del cuerpo extraño y la estabilización de su estado, el adolescente recibió el alta médica y se recupera favorablemente, sin secuelas aparentes. Este incidente subraya la importancia de la rápida identificación y actuación ante emergencias médicas, así como la necesidad de una comunicación efectiva entre pacientes y personal sanitario, incluso en situaciones de alta tensión.





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