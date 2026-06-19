Adjudicación de la Vía Navegable Troncal: Obra clave para la competitividad productiva

El consorcio Jan de Nul-Servimagnus ganó la licitación para la mejora de la Vía Navegable Troncal tras un proceso transparente sin impugnaciones. La obra permitirá mayor carga en puertos de origen y beneficiará a la industria y agro.

El contrato para la construcción de la red de navegación de la Vía Navegable Troncal ha sido adjudicado al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, tras un proceso de licitación pública que se extendió a lo largo de tres etapas y fue evaluado por una Comisión Evaluadora.

Este proceso no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, un hecho que el Gobierno interpretó como una convalidación de los dictámenes técnicos emitidos en cada instancia. La firma del contrato está prevista para dentro de un máximo de 30 días desde la adjudicación. Las obras proyectadas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, lo que ampliará la frontera productiva del país y potenciará la competitividad de los sectores industriales y agropecuarios.

El proceso licitatorio contó con el aval de las principales cámaras empresariales del país, como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Asimismo, expresaron su conformidad los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, quienes destacaron que el proceso se desarrolló con estrictos criterios de transparencia y cumplió con el más alto estándar de calidad técnica internacional





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