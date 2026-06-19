Adjudicación de la Hidrovía: El sector agroindustrial apuesta por un calado de 40 pies para impulsar la competitividad

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA‑CEC, y el Consejo Agroindustrial Argentino celebran la profundización de la Vía Navegable Troncal, que permitirá alcanzar un calado de 40 pies, reducir costos logísticos y mejorar los precios para los productores agropecuarios.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, subrayó que la modernización de la principal ruta fluvial del país marcará un antes y un después en la competitividad del sector agroindustrial y en los precios que perciben los productores.

La adjudicación reciente de la Hidrovía, que impulsa la profundización del calado de la Vía Navegable Troncal, permitirá alcanzar, según los estimados de la industria, un calado histórico de 40 pies en los próximos años. Esta acción, que se concretará mediante la ejecución de obras de dragado a gran escala en el río Paraná, está destinada a eliminar cuellos de botella que actualmente obligan a los buques a cargar parcialmente y a transportar cargas auxiliares entre la terminal y el interior, encareciendo el suministro de granos, harinas, aceites y materias primas industriales.

Las principales organizaciones del sector agroindustrial, entre ellas el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Confederación de Cooperativas Argentinas y la Asociación de Productores de Aceite, expresaron un respaldo unánime a la medida, calificándola como un paso fundamental para reconfigurar el acceso de la producción nacional a los mercados internacionales. Según Idígoras, la verdadera prueba comienza ahora: "Es imprescindible que la adjudicación se traduzca rápidamente en la puesta en marcha de todas las acciones previstas en el pliego, de modo que logremos la profundización a 40 pies sin retrasos ni obstáculos".

En línea con esa visión, el CAA celebró la decisión de la Administración General de Puertos de concluir el proceso licitatorio para los servicios de mantenimiento, considerándola esencial para consolidar la infraestructura productiva y exportadora de todo el entramado de cadenas de valor del país. Los exportadores resaltan que la mejora de la logística fluvial reducirá significativamente los costos de flete marítimo, lo que se traducirá en precios más favorables para los productores agropecuarios, especialmente aquellos ubicados en el interior productivo, a cientos o miles de kilómetros de las terminales portuarias.

Al permitir que buques de mayor eslora y capacidad crucen el río sin necesidad de descargar parcialmente, se optimizará la cadena de suministro, se acortarán los tiempos de tránsito y se potenciará la competitividad de los productos argentinos en los mercados globales. Además, la ampliación del calado favorece la incorporación de biocombustibles y otras mercancías estratégicas, alineándose con la política del Gobierno de impulsar proyectos de energía renovable.

En conclusión, la profundización de la Hidrovía se presenta como una pieza clave para dinamizar la economía, reducir costos logísticos y garantizar precios más justos para los productores, consolidando a Argentina como un exportador de primer nivel en el escenario internacional





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