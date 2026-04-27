Adidas lanza indumentaria futbolera para perros con la Selección Argentina como protagonista

Adidas presenta una línea de camisetas para mascotas inspiradas en las selecciones de Argentina, México, Colombia y Japón, con el objetivo de integrar a los perros en la previa de la Copa del Mundo 2026. Las prendas, disponibles desde el 1 de mayo, combinan calidad y diseño para ofrecer comodidad a las mascotas.

La pasión por la Copa del Mundo ya no tiene límites, ni siquiera para los más fieles compañeros de los aficionados. Adidas ha anunciado oficialmente el lanzamiento de una línea de indumentaria futbolera diseñada exclusivamente para perros, donde la Selección Argentina destaca como una de las cuatro selecciones protagonistas, junto a México, Colombia y Japón.

Esta iniciativa busca captar un mercado en auge y sumar a las mascotas en la previa del torneo que dará inicio el 11 de junio en Norteamérica. Las camisetas han sido concebidas para garantizar movilidad y comodidad, permitiendo que los animales realicen sus actividades diarias sin restricciones. Más allá de ser una versión simplificada, las prendas incorporan detalles de alta calidad similares a los modelos destinados a los futbolistas, como escudos termosellados y el icónico logo de la marca.

Para los dueños que deseen vestir a sus mascotas con los colores patrios, Adidas ha proporcionado detalles clave sobre el lanzamiento: el precio de la camiseta será de 35 dólares, estará disponible en la web oficial de la marca a partir del 1 de mayo y llegará a puntos seleccionados de América Latina, Asia y Oceanía. Con el Mundial 2026 en el horizonte, las grandes marcas deportivas buscan ampliar su portafolio de productos.

Al incluir a la Selección Argentina en este exclusivo grupo de países para el lanzamiento inicial, Adidas reconoce la enorme demanda que genera el equipo nacional. Esta estrategia comercial no solo fortalece el vínculo emocional de los hinchas con sus colores, sino que extiende la identidad albiceleste a un nuevo miembro de la familia, asegurando que todos, incluidos los perros, estén listos para el debut mundialista.

La colección refleja la creatividad y el compromiso de Adidas con la innovación, combinando el amor por el fútbol con el cuidado de las mascotas. Los diseños, inspirados en los uniformes oficiales de las selecciones, prometen ser un éxito entre los amantes del deporte y los dueños de perros.

Además, la marca ha destacado que esta línea es parte de una estrategia más amplia para conectar con las nuevas generaciones de consumidores, quienes buscan productos que integren a todos los miembros de sus hogares. La respuesta del público ha sido entusiasta, con muchos dueños compartiendo en redes sociales su emoción por vestir a sus mascotas con los colores de su selección favorita.

Adidas, por su parte, ha confirmado que esta es solo una primera etapa y que planea expandir la colección con más selecciones y accesorios en el futuro cercano





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Del Mundo Adidas Selección Argentina Indumentaria Para Perros Mascotas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina reacciona ante posibles cambios en la postura de EEUU sobre las MalvinasEl gobierno argentino expresa su preocupación por la filtración de un correo del Pentágono que sugiere que Donald Trump podría reconsiderar el apoyo de EEUU a la reclamación británica sobre las Islas Malvinas, en represalia por la falta de apoyo británico a las operaciones militares de EEUU en Medio Oriente.

Read more »

“Tres empanadas”: Argentina, no lo entenderías, homenaje a Luis BrandoniLa muerte del querido actor trajo, de nuevo, el recuerdo de todos sus personajes más emblemáticos; un repaso por las noticias de la semana en clave de humor... y de homenaje

Read more »

Bioferia 2026: El Consumo Sustentable Gana Terreno en ArgentinaLa séptima edición de Bioferia consolidó su posición como el principal evento de consumo sustentable en Argentina, reuniendo a miles de personas y destacando proyectos innovadores que promueven la economía circular y nuevos hábitos de consumo. La feria exhibió casos como Cheaf, Caos y Fluye, que demuestran el creciente interés por alternativas más responsables con el medio ambiente.

Read more »

Franco Colapinto y Maia Reficco: Romance en ArgentinaEl piloto de Alpine, Franco Colapinto, disfruta de su tiempo en Argentina junto a la actriz Maia Reficco. Fueron vistos juntos en varios lugares, confirmando los rumores de un romance. Colapinto aprovecha su visita para compartir momentos con su nueva pareja y disfrutar de la gastronomía local.

Read more »

La exhibición de Franco Colapino, un hito en Argentina: oíd mortales el V8 sagradoEl argentino encabezará un show histórico en Palermo, con un Fórmula 1 cuyo motor seguramente quedará grabado en la retina (y los oídos) del público por el rugido del Lotus E20, un motor de otra era que promete marcar a fuego a medio millón de personas, con trompos incluidos.

Read more »

Gobierno manipula datos laborales mientras se destapan casos de abuso y memoria histórica en ArgentinaUn informe oficial oculta la pérdida de empleos y retrasos salariales, mientras casos como el de Erika Lederer y la desaparición de un bebé en Santiago del Estero conmueven al país. En el deporte, el Barcelona lidera la Liga de España.

Read more »