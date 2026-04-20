Adiós a una leyenda: El fallecimiento de Luis Brandoni enluta a la cultura argentina

A los 86 años falleció Luis Brandoni, referente histórico del teatro, el cine y la televisión nacional. La Secretaría de Cultura y el ámbito artístico despiden a un actor cuya trayectoria marcó generaciones.

El mundo del arte y la cultura en Argentina atraviesa una jornada de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años de edad. El icónico actor, cuya trayectoria se extendió por más de seis décadas, dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo del país a través de su versatilidad, su carisma y una capacidad actoral que le permitió transitar con igual maestría el drama y la comedia.

El deceso ocurrió durante la madrugada de este lunes en el Sanatorio Güemes, centro de salud en el que permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras haber sufrido un accidente doméstico que terminó complicando un estado de salud ya delicado desde mediados de 2025. La noticia fue confirmada inicialmente por la entidad Multiteatro a través de sus canales oficiales, expresando que con la partida de Beto, como lo llamaban cariñosamente sus allegados, se despide a un referente fundamental de una generación actoral inolvidable. Desde la Secretaría de Cultura de la Nación, su titular Leonardo Cifelli emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida y recordando la figura de Brandoni no solo como un trabajador de la escena, sino como un pilar de la identidad nacional. El funcionario destacó que durante su gestión tuvieron el honor de reconocer al actor como Personalidad Emérita de la Cultura, la distinción más elevada que otorga el organismo. Cifelli subrayó que la trayectoria de Luis fue un ejemplo de compromiso y ética profesional, convirtiéndose en un modelo para los artistas jóvenes que veían en él una fuente de inspiración constante. El secretario extendió sus condolencias a la familia y a toda la comunidad artística, enfatizando que el legado de Brandoni, plasmado en decenas de películas y obras teatrales de culto, continuará vivo en la memoria de todos los argentinos que disfrutaron de sus inolvidables interpretaciones. La salud del actor había mostrado señales de deterioro desde septiembre de 2025, momento en el cual una descompensación alimentaria lo obligó a interrumpir temporalmente las presentaciones de la obra teatral ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra. A pesar de los esfuerzos por retomar la actividad artística, el reciente accidente doméstico y el hematoma resultante impidieron que el actor regresara a los escenarios, obligando finalmente a la cancelación definitiva de sus funciones. Nacido en Dock Sud en 1940, Brandoni consolidó una carrera prolífica que comenzó en los años sesenta y que le permitió ser parte de hitos cinematográficos como Esperando la carroza y Un lugar en el mundo, así como de éxitos televisivos y teatrales memorables. Su paso por la escena nacional no solo se recordará por sus premios, como el Konex de Platino o el Cóndor de Plata, sino también por su inquebrantable postura en el debate público y su constante defensa de los valores democráticos. La cultura argentina pierde hoy a una de sus figuras más grandes, un hombre cuya pasión por el oficio teatral definió el sentir de generaciones enteras y cuya presencia escénica quedará marcada como un estándar de excelencia interpretativa en la historia del país





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