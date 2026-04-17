Adiós a un Titán del Baloncesto: Fallece Oscar Schmidt, Leyenda Brasileña y Récord de Puntos

El mundo del baloncesto lamenta la partida de Oscar Schmidt, uno de los máximos anotadores de la historia, quien tras una larga batalla contra un tumor cerebral dejó este plano. Su legado, marcado por una cifra asombrosa de 49.737 puntos, inspiró a generaciones y redefinió los límites del deporte, con un hito recién superado por LeBron James. La Confederación Brasileña de Baloncesto y su familia confirmaron el deceso de esta figura icónica, cuyo impacto trasciende fronteras y será recordado eternamente.

La noticia del fallecimiento de Oscar Schmidt ha sacudido al mundo del deporte, y en particular a Brasil , donde se le considera un verdadero ícono y referente de varias generaciones. La Confederación Brasil eña de Baloncesto (CBB) y sus familiares confirmaron la triste noticia, tras 15 años de una valiente lucha contra un tumor cerebral.

Oscar Schmidt, una leyenda viva del baloncesto, dejó tras de sí un legado imborrable, consolidado en un récord de puntos anotados a lo largo de su extensa carrera profesional, entre 1974 y 2003, que ascendió a la asombrosa cifra de 49.737 puntos, tanto con la selección brasileña como con sus diversos clubes. Este registro histórico, que lo consagró durante décadas como el máximo anotador, fue superado recientemente en 2024 por la estrella estadounidense LeBron James. La CBB emitió un comunicado conmovedor, definiendo a Oscar como el mejor jugador en la historia del básquet brasileño y un ícono absoluto del deporte, que redefinió los límites de lo posible en la cancha. Su trayectoria, que comenzó a los 13 años en el club Unidade da Vizinhança en Brasilia, lo llevó a dar el salto a San Pablo y posteriormente a equipos de renombre internacional, dejando una huella imborrable en cada etapa. Su paso por el Sírio paulista en 1979 le permitió alzar la Copa William Jones y la Copa Intercontinental de Básquet, preludiando una carrera llena de éxitos. La participación de Oscar en sus primeros Juegos Olímpicos, Moscú 1980, marcó el inicio de su conexión con el máximo escenario deportivo mundial. Con un desempeño sobresaliente, anotó 169 puntos y ayudó a la selección brasileña a alcanzar el quinto puesto. Su carrera continuó en Europa, donde fichó por el Juvecaserta de Italia, equipo con el que disputó 11 temporadas, acumulando 13.957 puntos y convirtiéndose en el primer basquetbolista en superar la marca de los 10.000 puntos en el Campeonato Italiano. Su talento lo llevó a jugar también en España, en el Forum de Valladolid, y posteriormente regresó a Brasil para vestir la camiseta de equipos como Corinthians y Mackenzie, culminando su carrera en el club de sus amores, donde gozó de una conexión especial con la afición. Durante su etapa en Italia, superó a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia del baloncesto, con 46.725 puntos, una cifra que se incrementaría hasta su retiro. El legado de Oscar Schmidt no se limita a sus estadísticas. Su amor por la selección nacional lo llevó a rechazar ofertas de la NBA, priorizando la posibilidad de representar a su país. Esta decisión fue reconocida y homenajeada por los Brooklyn Nets en 2017, quienes le entregaron una camiseta personalizada con su icónico número 14. Previamente, en 2013, fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en Springfield, Massachusetts, recibiendo el honor de manos de la leyenda Larry Bird. Incluso figuras como Kobe Bryant, quien falleció en 2020, expresaron su profunda admiración por Oscar, recordando con cariño sus enfrentamientos en Italia y su preocupación por su estado de salud. La selección brasileña fue testigo de su grandeza en cinco Juegos Olímpicos, donde acumuló 7693 puntos en 326 partidos, promediando 23,5 puntos por encuentro. Uno de los momentos más memorables de su carrera fue la victoria sobre Estados Unidos en la final de los Juegos Panamericanos de 1987, un partido que no solo consagró a Oscar como máximo anotador con 46 puntos, sino que también transformó la percepción del baloncesto. En esa contienda, anotó siete triples, un tiro poco común en la época, demostrando su visión de juego y su capacidad para innovar. La partida de Oscar Schmidt deja un vacío inmenso en el mundo del deporte, pero su espíritu competitivo, su entrega y su extraordinario talento seguirán inspirando a futuras generaciones de basquetbolistas en Brasil y en todo el planeta





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