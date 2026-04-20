Adiós a Patrick Muldoon: Fallece a los 57 años el reconocido actor y productor de Hollywood

El actor Patrick Muldoon, célebre por sus papeles en Days of Our Lives y Starship Troopers, murió tras sufrir un infarto. Recordamos su carrera, sus éxitos en la pantalla y sus futuros proyectos truncados.

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras el fallecimiento repentino del reconocido actor y productor Patrick Muldoon , quien perdió la vida este pasado domingo a los 57 años a causa de un infarto fulminante. La noticia ha causado una profunda consternación entre sus seguidores, colegas y amigos de la industria, quienes recordarán a Muldoon como una figura versátil, apasionada y profundamente comprometida con su trabajo tanto frente como detrás de las cámaras.

Nacido el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, Muldoon destacó no solo por su talento interpretativo, sino también por una formación académica sólida en la Universidad del Sur de California, donde demostró su disciplina física y mental como jugador de fútbol americano para el equipo de los Trojans, una etapa de su vida que, según sus allegados, moldeó su carácter resiliente para afrontar los desafíos de Hollywood. Su carrera profesional comenzó a despegar de manera meteórica a principios de los años noventa. Tras pequeñas apariciones en producciones televisivas de culto como Who is the Boss? y Saved By the Bell, alcanzó la fama mundial gracias a su interpretación del carismático Austin Reed en la icónica telenovela Days of Our Lives, un rol que asumió inicialmente en 1992 y al cual regresó con gran éxito en 2011. Sin embargo, su capacidad actoral no se limitó al drama televisivo; en 1995 se unió al elenco de la prestigiosa serie Melrose Place, donde dio vida al villano Richard Hart, consolidándose como una figura fundamental de la televisión de la época. Posteriormente, en 1997, dejó una huella imborrable en el cine de ciencia ficción con su participación en la película Starship Troopers, bajo la dirección de Paul Verhoeven, obra que se convertiría en un referente cultural con el paso de los años. Más allá de su faceta como actor, Muldoon se destacó como un productor incansable, impulsando proyectos independientes y grandes producciones que buscaban calidad narrativa. Su filmografía como productor incluye títulos de peso como The Card Counter, Arkansas y The Tribes of Palos Verdes, demostrando un ojo clínico para la selección de historias complejas. En sus últimos días, se encontraba lleno de ilusión por su trabajo en el filme Kockroach, donde colaboraría junto a figuras de la talla de Chris Hemsworth y Alec Baldwin, un proyecto que lamentablemente quedará como un testamento de su ambición profesional. Amigos cercanos lo describían como el alma de cualquier reunión, destacando su amor genuino por la música y su inseparable guitarra, instrumento con el que lideraba su banda, The Sleeping Masses. Su legado perdurará en la memoria colectiva a través de sus emblemáticos personajes y su incansable aporte al cine contemporáneo, dejando un vacío difícil de llenar en la comunidad artística tras el estreno póstumo de su última cinta, Dirty Hands





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